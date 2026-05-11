TÜİK'te yeni başkan görevi devraldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı’nda resmi devir teslim töreni gerçekleştirildi. 28 Ocak 2022 tarihinden bu yana Kurum Başkanı olarak görev yapan Dr. Erhan Çetinkaya, koltuğunu 9 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile atanan Mehmet Arabacı’ya bıraktı.

Kurum bünyesinde düzenlenen törende konuşan Çetinkaya, görev süresi boyunca yürütülen projeler hakkında bilgi vererek halefine başarılar diledi. Görevi devralan Mehmet Arabacı ise Çetinkaya’ya hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, yeni dönemde kurumun hedef ve vizyonu doğrultusunda azimle çalışacaklarını vurguladı.

MEHMET ARABACI KİMDİR?

TÜİK’in yeni başkanı Mehmet Arabacı, vergi ve maliye dünyasından gelen tecrübeli bir isim olarak dikkat çekiyor:

1977 Fransa doğumlu olan Arabacı, 2000 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun oldu. ABD’deki Illinois Üniversitesi’nde Ekonomi alanında yüksek lisans yaptı.

2001-2012 yılları arasında Hesap Uzmanlığı görevlerinde bulundu. Gelir İdaresi Başkanlığı'nda İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı ve Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı yaptı.

GİB'TE GÖREVLİYDİ

18 Nisan 2019 ile 8 Mayıs 2026 tarihleri arasında Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı.