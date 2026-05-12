Sabah saat 5'te çalışmaya başlıyorlar: Dikenlerin arasından binbir zorlukla topluyorlar

Kentte sabahın erken saatlerinde başlayan hasatta onlarca işçi, güneş yükselmeden önce gül toplamak için tarlalara gidiyor. Şam gülleri daha sonra reçel, bitki çayı, parfüm ve kozmetik ürünlerinin yapımında kullanılıyor.

Şam gülü hasadı yapan çiftçi Muhammed Abdurrezzak Kasım, yaptığı açıklamada, yaklaşık 3-4 yıldır düzenli olarak gül toplama işiyle uğraştığını söyledi.

SABAH SAAT 5'DE ÇALIŞMAYA BAŞLIYORLAR

Kasım, hasadın oldukça zahmetli geçtiğini belirterek sabah saat 05.00'te çalışmaya başladıklarını, güneş yükselmeden hasadı tamamlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Şam gülünün hoş kokusu ve kullanım alanları nedeniyle yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Kasım, hasat döneminde yaklaşık 40 kişinin çalıştığını ancak işin oldukça yorucu olmasına rağmen ücretlerin düşük kaldığını söyledi.

"ELLERİMİZ DİKENLERDEN ZARAR GÖRÜYOR"

Şam gülü toplayan kadın çiftçi ise her gün sabah erken saatlerde işe başladıklarını ve gün içinde iki vardiya halinde çalıştıklarını anlattı. Uzun süre güneş altında çalıştıklarını belirten kadın, "Ellerimiz dikenlerden zarar görüyor, yüzümüz ve kıyafetlerimiz yıpranıyor." dedi.

Şam gülü yetiştiricisi Talal el-Abd da bölgede Şam gülü tarımının yaklaşık 7-8 yıl önce Şam kırsalı ve Doğu Guta’dan göç eden çiftçilerle birlikte yaygınlaşmaya başladığını söyledi.

Gül üretiminin nisan ayı ortalarında başlayıp yaklaşık yedi ay sürdüğünü belirten el-Abd, Şam gülünün reçel, bitki çayı, parfüm ve kozmetik ürünlerinde kullanıldığını ifade etti.

Üretim sürecinde mantar hastalıkları ve zararlı böceklerle mücadele ettiklerini anlatan el-Abd, artan üretimin değerlendirilebilmesi için özellikle gül yağı ve esans üretimine yönelik damıtma tesislerine ihtiyaç duyduklarını dile getirdi. (AA)