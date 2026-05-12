Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye 333 metre uzunluğundaki dev gemi ilçeye geldi: Binlerce turist gezmek için limandan ayrıldı

333 metre uzunluğundaki dev gemi ilçeye geldi: Binlerce turist gezmek için limandan ayrıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesini, Panama bayraklı "MSC Divina" adlı kruvaziyerle gelen 3 bin 700 turist ziyaret etti.

333 metre uzunluğundaki dev gemi ilçeye geldi: Binlerce turist gezmek için limandan ayrıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinin ardından rotasını Muğla'ya çeviren 333 metre uzunluğundaki dev gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, 3 bin 700 yolcu ve 1300 personelin bulunduğu belirtildi.

kruvaziyer

11 katlı gemi yüzlerce turisti ilçeye getirdi: Gece saatlerinde Samsun'a gidecek11 katlı gemi yüzlerce turisti ilçeye getirdi: Gece saatlerinde Samsun'a gidecek

TARİHİ YERLERİ GRUPLAR HALİNDE ZİYARET ETTİLER

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi.

İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi.

kruvaziyer

Dalyan Kaunos ve günübirlik koy turlarına da çok sayıda turist katıldı.

MSC Divina'nın bir sonraki durağının, İtalya'nın Napoli Limanı olacağı öğrenildi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Gemi Aydın
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro