1 haftada asgari ücretten fazla kazandırdı! Gümüşte yükseliş ne zaman bitecek?

Son bir haftada gümüş fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş yatırımcıların yüzünü güldürdü. 105 TL seviyelerinde işlem gören gümüşün 125 TL’ye kadar çıkmasıyla birlikte piyasada büyük hareketlilik başladı.

GÜMÜŞ 1 HAFTADA NE KADAR KAZANDIRDI?

Bir hafta önce 150 bin TL’lik gümüş yatırımı yapan bir kişinin yatırımı kısa sürede yaklaşık 178 bin 500 TL’ye yükseldi. Böylece yatırımcı yaklaşık 28 bin 500 TL kazanç elde etti. Elde edilen kazanç, mevcut asgari ücret rakamını da geride bıraktı.

ARTIŞ NE ZAMAN BİTECEK?

Ekonomistler, küresel piyasalarda artan belirsizlik, güvenli liman talebi ve döviz hareketliliğinin gümüş fiyatlarını yukarı taşıdığını belirtiyor. Bazı uzmanlara göre yükselişin önümüzdeki haftalarda da devam edebileceği konuşuluyor.

Piyasalarda şimdi en çok merak edilen konu ise gümüş fiyatlarının yeni hedefinin hangi seviye olacağı.