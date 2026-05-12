Son dakika | Burcu Köksal ile Dinar Belediye Başkanı AKP Genel Merkezinde

CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın, 7 belediye meclis üyesi ve Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu ile birlikte AKP'ye katılacağı öne sürüldü. Topçu'nun, 31 Mart seçimlerinin ardından AKP döneminden kalan borçları belediye binasına astırması yeniden gündem oldu.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu AKP Genel Merkezi'ne giriş yaptı.

AKP ROZETİ TAKACAK

Öğle saatlerinde AKP Genel Merkezi'ne gelen Köksal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği saat 16.00'daki Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda resmen partiye katılacak. Köksal'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takması bekleniyor.

CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, dün Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk kararı alınmıştı.

Parti sözcüsü Zeynel Emre, toplantı sonrası "Genel başkanımızın telefonu dahil telefonlara çıkmaması, kapatması, hiçbir habere cevap vermemesi, bu kadar partiyi kamuoyunda tartışması, bütün bunlar karşısında bunun bir parti suçu olduğuna kanaat getirdik" ifadelerini kullanmıştı.