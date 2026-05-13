Bunu ancak inekler yapar: Yediler bitirdiler talan ettiler

'Bunu ancak inekler yapar' dedirten olayda, koruma altındaki Eber sarısı bitkisinin bulunduğu alanda inek otlatıldı. Tahrip etmenin 3.5 koparmanınsa 670 bin ceza verildiği bitkinin yetiştiği alana yayılan inekler, yediler bitirdiler talan ettiler...

Dünyada sadece Afyonkarahisar’daki Eber ve Akşehir gölleri çevresinde yetişen ve nesli tehlike altında olduğu için yüksek cezalarla korunan "Eber sarısı" bitkisi, hayvan otlatma skandalıyla gündeme geldi. Bolvadin ilçesindeki endemik bitki sahasına giren ineklerin alanı tahrip ettiği görüntüler üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü inceleme başlattı.

'BUNU ANCAK İNEKLER YAPAR'

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Dereköy mevkisinde, dünyada eşi benzeri bulunmayan ve sıkı koruma kalkanı altında olan Eber sarısı çiçeklerinin bulunduğu bölgede inek otlatıldığı tespit edildi.

'Bunu ancak inekler yapar' dedirten sorumsuzluğun kurbanı olan bölgeye özgü bu endemik türü koparmanın cezası 699 bin 245 lira olarak uygulanırken, bitkinin yaşam alanına zarar vermenin bedeli ise 3 milyon 496 bin 767 lirayı buluyor.

Birkaç gün önce kaydedilen görüntülerde, milyonluk cezai yaptırımlara rağmen ineklerin koruma altındaki sahada serbestçe otladığı görüldü.

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri, yasal süreci işletmek üzere olayla ilgili tahkikat gerçekleştirdi.

YEDİLER BİTİRDİLER TALAN ETTİLER

Endemik bitki sahasının hayvanlar tarafından kullanılması çevrecilerin tepkisini çekti. DKMP İl Müdürü Okan Yılmaz, Eber sarısının yetiştiği alanın oldukça geniş olduğunu belirterek, her yıl doğa şartlarıyla genişleyen bu bölgeyi ihbarlar doğrultusunda kontrol ettiklerini ifade etti.

"Eber Gölü'nün Bolvadin sınırlarındaki alanda yetişen Eber sarısı alanı çok geniş. Bu alan her yıl doğa şartlarının etkisiyle genişliyor. İhbar geldikçe kontrole gidiyoruz"

Eber Gölü Yaşasın Hareketi Derneği Başkanı Ekrem Önder Çiftçi ise mevcut önlemlerin yetersiz kaldığını savundu.

Çiftçi, Eber sarısının yetiştiği alanların kağıt üzerindeki cezalarla değil, fiili koruma önlemleriyle savunulması gerektiğini vurguladı.

Yüksek para cezalarına rağmen ineklerin nadide bitkilerin bulunduğu alanı talan etmesi, denetimlerin etkinliği konusunda soru işaretlerini beraberinde getirdi. (DHA)

