Casusluk davasında 3. gün: Savcı mütalaasını açıklayacak

Ekrem İmamoğlu, danışmanı Necati Özkan, Merdan Yanardağ ile Hüseyin Gün, “casusluk” davası kapsamında ilk kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmanın ilk gününde avukat Hüseyin Gün, ardından CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu savunma yaptı. İkinci gün ise TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile siyasi iletişim danışmanı Necati Özkan savunmalarını sundu.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLAYACAK

Necati Özkan ve avukatlarının savunmalarının ardından duruşma sona erdi. Savcılığın yarın sanıkların tutukluluk durumuna ilişkin mütalaasını açıklaması bekleniyor.