Saray'ın hedefindeki Ahmet Türk'ten Amedspor yanıtı

Görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Amedspor'un Süper Lig'e yükselmesine ilişkin yaptığı ve "Kürdistan" ifadesini kullandığı paylaşımın ardından başlayan tartışmalar hakkında konuştu. İlke TV programcısı Dilek Odabaş’a konuşan Türk, Amedspor'un Türkiye'nin bir takımı olduğunu belirterek tribünlerde Kürtçe şarkılar söylenmesi ve Kürtçe sloganlar atılmasının kültürel bir yansıma olduğunun altını çizdi. Türk, sürece ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu bir halkın dilinin, kültürünün tribünlere yansımasıdır. Bunu kabullenmek lazım. Siz bunu kabullenmeseniz hiçbir zamanda bu ülkede barışı sağlayamazsınız. Kardeşliği gerçekleştiremezsiniz."

Bölgede yaşayan farklı halklara işaret eden Türk, kullandığı ifadelere açıklık getirerek, "Kürdistan dediğimiz zaman sadece Kürtleri kastetmiyoruz. Burada Süryani'si, Ermeni'si, Arap'ı var. Bunların hepsi Kürdistani halklardır" dedi.

"DESTİCİ'Yİ CİDDİYE ALMIYORUM"

Türk, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin ifadelerine yönelik ise "Mustafa Destici'yi ciddiye almıyorum. Cevap verilecek biri değil" karşılığını verdi.

SARAY VE İTTİFAKTAN YÜKSELEN TEPKİLER

Ahmet Türk'ün bu açıklamaları, Amedspor'un şampiyonluğunu kutladığı sosyal medya paylaşımının iktidar blokunda yarattığı polemiğin ardından geldi. Türk, sosyal medya üzerinden yayımladığı ve odak noktası haline gelen kutlama mesajında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Tebrik ediyorum. Çok mutluyum. Kürdistan'ın bir takımı bugün Süper Lig'e çıktı. Umutluyum ve inanıyorum" ve "Çok mutluyum, Kürdistan'ın bir takımı Süper Lig'e çıktı, başarılar dilerim."

Bu paylaşımın ardından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici mesajı alıntılayarak, "Ne Kürdistan'ı lan! Burası Türkiye Cumhuriyeti. Beğenmiyorsan defolup gidersin" çıkışını yaptı.

Saray cephesinden ise AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral devreye girdi. Saral, sosyal medya hesabından Türk'ü şu sözlerle hedef aldı:

"Bu milletin adını, bayrağını, devletini yok sayarak siyaset yaptığını zannedenler bilsin ki; bu topraklarda 'Kürdistan' diye bir devlet de yoktur, olamayacaktır. Bu devletin adı Türkiye Cumhuriyeti'dir! Futbol üzerinden ayrılıkçı heves pompalamak kimsenin haddi değildir. Bu millet bin yıldır kardeştir, hiçbir fitne dili bu birliği bozamaz. Konuşurken sınırını, yerini ve haddini bileceksin!"

BAHÇELİ "DÖNSÜN" DİYOR, KAYYUM SÜRESİ UZATILIYOR

İktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı süreçte belirsizlik sürerken yaşanan bu kriz, iktidar cephesindeki söylem çelişkilerini de derinleştirdi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları bugün yaptığı açıklamada, sürecin yavaşlamadan çıkması gerektiğini ifade etti.

Sürecin en dikkat çekici çelişkisi ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tutumu ile sahadaki idari kararlar arasında yaşanıyor. Bahçeli, görevden uzaklaştırılan Ahmet Türk'ün göreve dönmesi gerektiğini sık sık dile getirerek daha önce net bir şekilde "Makama dönsün" çağrısı yaptı. Ahmet Türk yakın zamanda Mardin kayyumuyla yan yana gelirken; Bahçeli'nin iade çıkışlarına rağmen Mardin'de kayyum süresi 2 Mayıs tarihinde alınan bir kararla 4 Temmuz'a kadar uzatıldı.