Son Dakika | Şişli Belediyesi'nde kayyum değişti!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutuklanmasının ardından Şişli Belediyesi'ne Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen kayyum olarak atanmıştı.

ŞİŞLİ BELEDİYESİ'NİN AKYYUMU DEĞİŞTİ

Kayyumla yönetilen Şişli Belediyesi’nde görev değişikliği yaşandı.

İstanbul Vali Yardımcılığı görevine atanan Ayhan Terzi, Şişli Belediye Başkanvekili olarak göreve başladı.

İSTANBUL VALİ YARDIMCILIĞI GÖREVİNE ATANMIŞTI

Resul Emrah Şahan’ın 23 Mart 2025’te tutuklanmasının ardından kayyım yönetimine geçen Şişli Belediyesi’nde yönetim değişti.

Mudanya Kaymakamı olarak görev yapan Ayhan Terzi’nin dün İstanbul Vali Yardımcılığı görevine atanmasının ardından bugün de Şişli Belediye Başkanvekili olarak görevlendirildiği bildirildi.

BUGÜN KAYYUMLUK GÖREVİNE BAŞLADI

Terzi’nin bugün belediye binasına gelerek görevine başladığı öğrenildi.

Daha önce kayyım olarak görev yapan Ertürkmen’in ise Şişli Kaymakamı olarak görevine devam edeceği belirtildi.

Şişli Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Ayhan Terzi, Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevine başlamıştır" denildi.