Son Dakika | Bakan Işıkhan açıkladı: Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala emekliler için ödeme takvimi belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere bayram ikramiyelerinde artış olmayacağını, Ramazan Bayramı'nda ödenen tutarın verileceğini duyurmuştu.

Işıkhan, 27-30 Mayıs tarihlerindeki Kurban Bayramı için emeklilere verilecek ikramiyenin 4 bin TL olduğunu ifade etmişti.

TARİH VERİLDİ

Kurban Bayramı için gün sayan emekli, ikramiyelerin ne zaman yatacağını merak ediyordu. Beklenen açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan geldi.

Bakan Vedat Işıkhan, emeklilerin aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırılacağını açıkladı.