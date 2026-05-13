Konkordato başvurularında yeni dönem başladı!

Konkordato talebinde bulunan ticari işletmelerin ve borç yükü altındaki tarafların teslim ettiği finansal evraklara dair kurallar bütününde kapsamlı bir revizyona gidildi.

Resmi Gazete aracılığıyla ilan edilen yeni yönetmelik uyarınca, müracaat aşamasında beyan edilen mali tabloların belirli normlara uygun şekilde hazırlanması artık yasal bir zorunluluk. Yapılan bu idari düzenleme ile bilanço, gelir tablosu ve nakit akış çizelgesi gibi kritik verilerin hangi kriterler baz alınarak oluşturulacağı netlik kazandı.

KAPSAM GENİŞLETİLDİ

Yeni yasal çerçeve ile daha evvel sadece belli başlı şirket tipleriyle sınırlandırılmış olan finansal raporlama kuralları geniş bir alana yayıldı. 6434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı temelinde, bundan böyle bağımsız denetim sürecine tabi tutulmayan tüzel kişi tacirler ile diğer borçlu taraflar da bu uygulamanın içine alındı.

Bu doğrultuda, bağımsız denetime tabi olmayan tüzel kişi tacirlerin hazırlayacağı mali tablolar, “Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı” (BOBİ FRS) kriterlerine uygun olmak zorunda. Bu grubun dışında yer alan diğer borçlular ise VUK (Vergi Usul Kanunu) ve ilgili mevzuat hükümlerine bağlı kalmaya devam edecek.

DENETİM BİLDİRİM SÜRESİ YARI YARIYA İNDİRİLDİ

Yönetmelikte öne çıkan bir diğer kritik hamle ise bürokratik bildirim sürelerinde yapıldı. Konkordato talebini ileten borçlu ile bağımsız denetim kuruluşu arasında akdedilen sözleşmenin, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) sistemine bildirilmesi için tanınan 60 günlük süre, alınan yeni kararla birlikte 30 güne indirildi.

Böylece denetim ve bildirim süreçlerindeki hız artırılırken, borçlu üzerindeki zaman baskısı da yoğunlaştırılmış oldu.