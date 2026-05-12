Casusluk davasında ikinci gün! Merdan Yanardağ: Silivri'den Türkiye'ye cumhurbaşkanı çıkacak

Dün Hüseyin Gün'ün ve İmamoğlu'nun savunmalarını yapmasının ardından bugünkü duruşma tutuklu gazeteci Merdan Yanardağ'ın savunması ile başladı. Yanardağ, davanın siyasi olduğunun iddianameden anlaşıldığını ve Silivri'den Türkiye'ye bir cumhurbaşkanı çıkacağını söyledi:

“Umuyorum ki bu davaların sonucunda Silivri’den Türkiye’ye bir cumhurbaşkanı çıkacak. Kendisi dedi ki ben makam mevki peşinde değilim. Biliyorum, ama dedim ki bu artık bir haysiyet meselesi.

Siyasal bir iddianameyle, ideolojik ön yargılarla hazırlanmış bir iddianameyle karşı karşıyayız. İddianamenin ruhu, iddianamenin son sayfasında... İddianamenin altındaki imza dönemin Başsavcı Vekili Can Tuncay. Şimdi nerede? Bakan yardımcısı.

Spor olsun diye casusluk yapmışız. Ben yayın yapıyorum, gazeteciyim; biraz da casusluk yapayım demişim iddianameye göre.

((İddianamenin son iki paragrafını öncesinden okudu.))

Yabancı bir devlet yok. İddia makamı yumurtasız omlet yapmaya çalışıyor.

Bu operasyonun iki amacı var. Birincisi, TELE1’e el koyup beni ve arkadaşlarımı susturmak. TELE1, gazetecilerin kurduğu ve yönettiği tek kuruluştur. Diğerleri patron şirketidir. TELE1, bağımsız, tarafsız ancak siyasal ve felsefi tercihleri olan bir kanaldır."

"BREZİLYA KUMPASI BOZDU: LULA SEÇİME GİRDİ"

Daha önce İBB davasında İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan, İmamoğlu'na yapılanları Brezilya'da şu anda cumhurbaşkanı olan Lula'ya yapılanlarla benzerlik taşıdığını söylemişti. Bugün casusluk davası kapsamında savunmasını yapan Merdan Yanardağ da bu konu üzerinden savunma yaptı ve "Türkiye'de ne olacak göreceğiz" dedi.

"Brezilya kumpası bozdu. Lula seçime girdi Amerika'nın desteklediği Bolsonaro'yu indirdi. Bolsonaro Amerika'ya kaçarken yakalandı ama insaflılar yargılama sürecinde ev hapsine aldılar. Türkiye'de ne olacak göreceğiz."

YANARDAĞ: BU DAVANIN İKİ AMACI VAR

Tutuklu gazeteci Merdan Yanardağ, "Davanın iki amacı var. Biri Tele 1 susturmak. Diğeri de Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı 2019 ve 2024 seçimlerini lekelemek" dedi.

Yanardağ, İmamoğlu'nun tutuklanmasını kınamayan tek ülkenin İngiltere olduğunu belirtti. Yanardağ, AKP'nin ömrünü doldurduğunu ve bu ömrü uzatmak için Casusluk davası, İBB davası gibi manevralar yaptığını düşündüğünü söyledi. Tele1'e kayyum atanmasına da değinen Yanardağ, "Bu kanala 10 milyon dolara almaya hazır olanlar vardı. Kanalı batırdılar" şeklinde konuştu.

"ÇÖZÜM SÜRECİNİ BİR YIL ÖNCEDEN GÖRDÜM"

Yanardağ "Çözüm sürecinin başlatılmak istendiğini 1 yıl önceden gördüm. Öcalan'ın şartlarının tüm tutuklularla aynı olması gerektiğini söylediğim için tutuklandım. Sonra çözüm süreci başladı" dedi.

"40 YILLIK GAZETECİYİM HOBİ OLSUN DİYE CASUSLUK YAPMIŞIZ..."

"Spor olsun diye casusluk yapmışız yani ben yayıncılık yaparken bir ara canım sıkılmış hobi olsun diye ya ben 40 yıllık gazeteciyim gazetecilik yapıyorum bu arada pek işim gücüm yok yani ki işimiz gücümüz başımızdan aşkındı biraz da casusluk yapayım diye hobi olsun diye casusluk yapmışız. Peki bu iddianameyi yazanların dayanağı nedir? Dayanağı başta casusluk, devlet sırrı gibi konuların tanımlandığı, daha teorik diyebileceğimiz bölüm. Peki bu bölümde kim var? İki doktorun tezinden alıntı yapılmış. Adın üzerinde bu bir tez."

"SOĞUK SAVAŞ ARTIĞI BİR KAFA TÜRKİYE'DE DEVAM EDİYOR"

"Ben polisiye edebiyatı severim, casusluk romanlarını okurum. Bir canlı yayında ve bir televizyon kanalı aracılığıyla casusluk yapıldığını görmedim. Ve az önce kanun maddesini okudum; hangi gizli belge ve bilgi alışverişi olmuş? Hangi gizli belge ele geçirilmiş? Hangisi devlet sırrı niteliğinde? Dün söylendi; "Mozaik sırrı" diye bir şey. Soğuk savaş artığı bir kafa Türkiye'de devam ediyor. Avrupa'nın 1950'lerde, 60'larda terk ettiği bir hukuk anlayışı bu. Nedeni de şu: İki blok var; sosyalist bloğa karşı, Sovyet ve sosyalist blok yanlısı olduğunu düşündükleri vatandaşlarını etkisizleştirmek amacıyla casusluk kavramını genişletmeye çalıştılar ama olmadı. 1950'lerden sonra onu kaldırdılar.

"DAHA EMNİYETE İFADE VERMEDEN KAYYUM ATADILAR"

"Şimdi burada diyor ki casusluk amaçlarıyla kullanıldığı için müsadere... Dava sonuçlanmadı. Belki beraat edeceğiz. Kesin beraat edeceğimizi düşünüyorum ama belki beraat edeceğiz. Peki niye? Daha ben emniyette ifade vermeden kayyum atadılar. Emniyette ben 4. gün ifade verdim. 3 gün tuttular, eziyet ediyorlar. 3 gün tuttular, 4. gün sabaha karşı bitti ifade. "

UYUŞTURUCU KAÇAKÇILARINDA 60 DAKİKA GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA HAKKI

Yanardağ, gardiyan ve infaz koruma memurlarının kendilerine karşı dikkatli davrandıklarını ancak ağırlaştırılmış müebbet koşullarından tutulduklarını söyledi. Yanardağ, uyuşturucu kaçakçılarına haftalık 60 dakika görüntülü konuşma hakkı verildiğini ancak kendilerine verilen arama hakkının sadece 10 dakika olduğunun altını çizdi:

"Burada bütün infaz koruma memurları, gardiyanlar hepsi sağ olsunlar bize karşı dikkatli ve saygılılar, hiçbirinden şikayetçi değilim. Ama ağırlaştırılmış müebbet hapis koşullarında tutuluyoruz burada. Haftada 10 dakika telefon görüşme hakkımız var. Ama uyuşturucu kaçakçıları haftada 60 dakika görüntülü konuşuyorlar ve haftanın her günü bu hakka sahipler. 10'ar dakikadan haftanın 6 günü görüşebilirler. Kadın cinayetinden gelseniz, tecavüzden gelseniz, uyuşturucu kaçakçısı olsanız bu haklardan yararlanacaksınız. Ama Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ, Necati Bey, Necati Özkan ve diğerleri bundan yararlanamıyor. 12 metrekarelik bir hücredesiniz."

"SAVCI ÇARPITMA YAPTI"

Yanardağ savunmasını bitirirken hakim, "Soruşturma aşamasında ben çok kez ifadelerde genel olarak bu minvalde, kabul etmediğiniz bir husus var mı bu ifadelerde?" diye sordu.

Yanardağ bu soruya verdiği yanıtta savcılıktaki sorgu aşamasında kullandığı ifadelerin savcı tarafından çarpıtıldığını öne sürdü:

"Soruşturma aşamasında verdiğim ifadelerin tamamı doğrudur. Orada sadece bir şeye değineceğim. Savcılık orada da yine bir çarpıtma yaptı. Savcılık ifadesinde ben 'Hayır, Hüseyin Bey'den bir para almadım' dediğim zaman 'Peki bu çelişkiyi nasıl gidereceğiz?' dedi. Bu arada Hüseyin Bey'in ifadesinden habersiz bir şekilde verdiğim ifadelerim Emniyet'te ve sorgu hakimliğinde hazır gibi birbirini tamamlıyor. Bu arada zaten bugün öğrendiğime göre Hüseyin Bey de Emniyet'e getirilmiş, aynı anda Emniyet'teyiz ama haberimiz yok.

'Peki bu çelişki nasıl?' dedi. Dedim 'Yorumlamak gerekirse ya o yanlış hatırlıyor ya ben yanlış hatırlıyorum.' Onu tutanağa geçirirken 'Hüseyin Bey'in aldığı parayı dolaylı itiraf olarak yerleştirmişler.' Yalan söylüyor savcı. Poliste 'Hayır' dedim, savcılık soruşturmasının aynı paragrafının başında 'Hayır' diyorum, sorgu hakimliğinde 'Hayır' diyorum, burada da 'Hayır' diyorum.”"