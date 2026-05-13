AKP'li Hulusi Akar'dan gençlere dikkat çeken öneri: Çin'e gidin

Eski Milli Savunma Bakanı ve AKP Milletvekili Hulusi Akar, Aksaray'da ziyaretlerde bulundu. Aksaray Üniversitesi'nde (ASÜ) öğrencilerle bir araya gelen Akar, şaşırtan açıklamalarda bulundu.

Dünyadaki teknolojik gelişmelere dikkat çeken Hulusi Akar, gençlere önerilerde bulundu. Yapay zekadaki gelişmelerin sürdüğünün altını çizen Akar, gençlere "Çin'e gidin" önerisinde bulundu.

AKP'li Hulusi Akar'ın konuşması şöyle:

"Milli savunmadaki en önemli konulardan bir tanesi de bu teknolojik gelişmeleri yakından takip etmektir. Teknolojinin başında ise yapay zekâ gelmekte. Doğal zekayı bıraktık, şimdi yapay zekâ ile uğraşıyoruz. Yapay zeka ile ilgili çok ciddi gelişmeler var, aldı başını gidiyor.

Konuyla ilgili yapılması gereken ne varsa bunları yapacağız. Yarından itibaren işi gücü, okulu bırakıp annenize babanıza söyleyin ya da söylemeyin, Çin'e gidin. Çin teknolojide çok ilerledi. Orada 3-5 sene kalın."

Teknoloji konusunda Hong Kong ve Pekin'in bir üs haline geldiğini söyleyen Akar, "Gençlerimizin Çin'e gitmesini çok önemsiyorum. Sanayi devrimini kaçırdıysak teknoloji devrini kaçırmamamız gerek. Bunun da kaynağı Çin" ifadelerini kullandı.