Trump “İran bitti” dedi, gizli raporlar tersini ortaya koydu

ABD’de İran’ın askeri kapasitesine ilişkin yeni bir tartışma başladı. Amerikan basınına sızan gizli istihbarat değerlendirmeleri, Washington yönetiminin İran ordusunun büyük ölçüde etkisiz hale getirildiği yönündeki açıklamalarına gölge düşürdü.

New York Times’ın mayıs ayına ait gizli belgelere dayandırdığı haberde, İran’ın Hürmüz Boğazı çevresindeki füze altyapısının önemli bölümünü yeniden devreye aldığı öne sürüldü. Habere göre İran, bölgede bulunan 33 füze üssünün 30’una yeniden erişim sağladı.

NEREDEYSE TAMAMI ÇALIŞIYOR

İstihbarat raporlarında ayrıca Tahran’ın savaş öncesi füze stokunun yaklaşık yüzde 70’ini koruduğu iddia edildi. Mobil füze fırlatma araçlarının da büyük kısmının halen kullanılabilir durumda olduğu ileri sürüldü.

Haberde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise İran’ın yer altındaki askeri tesisleri oldu. Ülke genelindeki füze depolama ve fırlatma noktalarının yaklaşık yüzde 90’ının “kısmen ya da tamamen operasyonel” hale getirildiği savunuldu.

ABD TERSİNİ SAVUNDU

Söz konusu iddialar Washington’da sert tepkiye yol açtı. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Olivia Wales, İran ordusunun ağır şekilde zayıflatıldığı yönündeki resmi görüşün değişmediğini belirtti.

Wales, İran’ın askeri gücünü yeniden toparladığını düşünenlerin “ya kendilerini kandırdığını ya da Devrim Muhafızları adına konuştuğunu” öne sürdü.

TRUMP "VATANA İHANET" DEDİ

ABD Başkanı Donald Trump da konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, İran ordusunun hala güçlü olduğu yönündeki değerlendirmelere sert çıktı. Trump, bu tür söylemlerin “neredeyse vatana ihanet” anlamına geldiğini savundu.

Pentagon cephesinden gelen açıklamalarda da basında yer alan haberler hedef alındı. Pentagon Sözcü Yardımcısı Joel Valdez, operasyonun tarihi bir başarı olduğunu savunarak, bazı medya kuruluşlarının İran yönetimine “halkla ilişkiler desteği” verdiğini ileri sürdü.

ABD kamuoyunda tartışma yaratan değerlendirmeler, İran’ın askeri kapasitesinin ne ölçüde zarar gördüğü sorusunu yeniden gündeme taşıdı.