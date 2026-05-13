ABD İran'a yaptığı operasyonun ismini değiştiriyor!

ABD basınında yer alan iddiaya göre Pentagon, İran’a yönelik olası yeni saldırılar için hazırlanan askeri planı farklı bir isim altında yeniden devreye sokmayı değerlendiriyor. “Balyoz Operasyonu” (Sledgehammer) adının, Kongre denetimine ilişkin yasal süreci aşmak amacıyla gündeme geldiği öne sürüldü.

Amerikan NBC News kanalının ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre ABD Savunma Bakanlığı, daha önce “Destansı Öfke” adıyla yürütülen operasyonun yeniden başlaması halinde bu kez “Balyoz” adını kullanmayı planlıyor.

HUKUKİ SÜREÇ

Haberde, isim değişikliği seçeneğinin yalnızca sembolik olmadığı, aynı zamanda hukuki sonuçlar doğurabileceği ifade edildi. Pentagon’daki bazı yetkililerin, operasyonun farklı bir ad altında yeniden tanımlanmasıyla Kongre’ye yönelik 60 günlük bildirim zorunluluğunu yeniden başlatmadan askeri faaliyetleri sürdürebileceği değerlendiriliyor.

ABD yasaları, yönetimin yabancı ülkelere yönelik askeri operasyonlarının belirli bir süreyi aşması durumunda Kongre onayını zorunlu kılıyor. Bu nedenle yeni isim formülünün, Washington’daki siyasi ve hukuki tartışmaları yeniden alevlendirebileceği belirtildi.

SALDIRILAR YENİDEN Mİ BAŞLIYOR?

İsim değişikliği iddiasının, ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkes sürecine ilişkin yaptığı “en kırılgan dönem” açıklamasının hemen ardından gündeme gelmesi dikkat çekti.

Trump yönetiminin talimatıyla 28 Şubat 2026’da başlatılan “Destansı Öfke” operasyonunun sona erdiği mayıs ayında Kongre’ye resmen bildirilmişti. Ancak Pentagon’un “Balyoz Operasyonu” adı altında yeni bir askeri sürece hazırlanabileceği yönündeki haberler, ABD’nin İran’a yönelik olası müdahale seçeneğini masada tuttuğu yorumlarına neden oldu.