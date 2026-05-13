Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Magazin Survivor yarışmacısına tekne çarptı! Acun Ilıcalı apar topar Dominik'e uçtu

Survivor yarışmacısına tekne çarptı! Acun Ilıcalı apar topar Dominik'e uçtu

Survivor Yunanistan yarışmacısı Stavros Floros, Dominik’te sürat teknesinin çarpması sonucu yaralandı. Kaza sonrası yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı, apar topar Dominik Cumhuriyeti'ne uçtu.

Survivor yarışmacısına tekne çarptı! Acun Ilıcalı apar topar Dominik'e uçtu
Son Güncelleme:

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Survivor Yunanistan'da yarışan Stavros Floros, denizde geçirdiği kaza sonucunda ağır yaralandı. Kazanın ardından , Acun Ilıcalı’nın yarışmacının tedavi süreciyle ilgilenmek için Dominik Cumhuriyeti’ne gittiği öğrenildi.

Olay, Dominik'in Agios Dominikos bölgesinde meydana geldi. 21 yaşındaki genç yarışmacı Stavros Floros, denizde zıpkınla avlanıyordu. Bu sırada bölgeden hızla geçen turistik bir sürat teknesi, Floros'a çarptı.

Survivor yarışmacısına tekne çarptı! Acun Ilıcalı apar topar Dominik'e uçtu - Resim : 1

AMPUTE EDİLDİ İDDİASI

Kazanın hemen ardından adadaki sağlık ekipleri olaya müdahale etti. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Floros, hastaneye kaldırıldı.

Floros’un anne ve babası katıldıkları bir televizyon programında oğullarının bir
ayağının ampute edildiğini iddia ederken yarışmacının sağlık durumuyla ilgili Acun
Medya’dan açıklama geldi.

Survivor yarışmacısına tekne çarptı! Acun Ilıcalı apar topar Dominik'e uçtu - Resim : 2

Bayhan kanlar içinde hastaneye kaldırıldı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklamaBayhan kanlar içinde hastaneye kaldırıldı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

ACUN MEDYA'DAN AÇIKLAMA

Yapılan açıklamada Floros’un hayati tehlikesinin olmadığı, bilincinin açık olduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği aktarıldı.

Genç yarışmacının ABD’deki uzman bir merkeze hava ambulansıyla sevk edilmesinin
değerlendirildiği ifade edildi.

Kazaya ilişkin soruşturmayı sürerken, SKAI kanalının da yarışmayı süresiz olarak askıya aldığı
öğrenildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Survivor Acun Ilıcalı
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro