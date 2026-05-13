Survivor yarışmacısına tekne çarptı! Acun Ilıcalı apar topar Dominik'e uçtu

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Survivor Yunanistan'da yarışan Stavros Floros, denizde geçirdiği kaza sonucunda ağır yaralandı. Kazanın ardından , Acun Ilıcalı’nın yarışmacının tedavi süreciyle ilgilenmek için Dominik Cumhuriyeti’ne gittiği öğrenildi.

Olay, Dominik'in Agios Dominikos bölgesinde meydana geldi. 21 yaşındaki genç yarışmacı Stavros Floros, denizde zıpkınla avlanıyordu. Bu sırada bölgeden hızla geçen turistik bir sürat teknesi, Floros'a çarptı.

AMPUTE EDİLDİ İDDİASI

Kazanın hemen ardından adadaki sağlık ekipleri olaya müdahale etti. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Floros, hastaneye kaldırıldı.

Floros’un anne ve babası katıldıkları bir televizyon programında oğullarının bir

ayağının ampute edildiğini iddia ederken yarışmacının sağlık durumuyla ilgili Acun

Medya’dan açıklama geldi.

ACUN MEDYA'DAN AÇIKLAMA

Yapılan açıklamada Floros’un hayati tehlikesinin olmadığı, bilincinin açık olduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği aktarıldı.

Genç yarışmacının ABD’deki uzman bir merkeze hava ambulansıyla sevk edilmesinin

değerlendirildiği ifade edildi.

Kazaya ilişkin soruşturmayı sürerken, SKAI kanalının da yarışmayı süresiz olarak askıya aldığı

öğrenildi.