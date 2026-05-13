Cari açık zirvede: 3 yıldır böylesi görülmedi

Dış ticaret dengesindeki bozulma sadece enerji ve altın ithalatıyla sınırlı kalmadı. "Çekirdek cari denge" olarak adlandırılan ve altın ile enerji kalemlerinin hariç tutulduğu cari işlemler hesabı da Mart ayında 3 milyar 886 milyon dolarlık açık verdi.

DIŞ TİCARETTE DEVASA UÇURUM

Halkın sırtındaki borç yükünü artıran yıllıklandırılmış verilere bakıldığında, Mart ayı itibarıyla cari açığın yaklaşık 39,7 milyar dolar seviyesine ulaştığı görülüyor.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesinde ise tam 77,8 milyar dolarlık bir uçurum oluştu. Aynı süreçte birincil gelir dengesi 23,8 milyar dolar, ikincil gelir dengesi ise 1,1 milyar dolar açık verdi.

HİZMET GELİRLERİ AÇIĞI KAPATMAYA YETMİYOR

Hizmetler dengesi kaleminde yıllık bazda 63,1 milyar dolarlık bir fazla oluşsa da, bu girişler mal ticaretindeki devasa kaybı telafi etmekten uzak kaldı. Mart ayı özelinde hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişler 2 milyar 592 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu kalemin alt detaylarında ise taşımacılık hizmetlerinden 1 milyar 627 milyon dolar, seyahat kaleminden ise 2 milyar 246 milyon dolarlık net gelir elde edildi.