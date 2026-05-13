13 günde geçen yılın toplamı aşıldı: Ankara barajlarına su akıyor!

Başkent, bahar mevsiminin son ayı olan mayısta gelen bereketli yağışlarla birlikte son yılların en güçlü toparlanma sürecini yaşıyor. ASKİ’nin 13 Mayıs 2026 tarihli güncel verileri, geçen yılın kuraklık kabusunu geride bırakan bir tabloyu gözler önüne serdi.

BAHAR YAĞIŞLARIYLA YÜKSELİŞ SERİYE BAĞLADI

Ankara barajlarındaki su seviyesi, baharın son demlerinde gelen sağanaklarla birlikte her geçen gün üzerine koyarak ilerliyor. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) verilerine göre 11 Mayıs’ta yüzde 44,22 olan toplam doluluk oranı, 12 Mayıs’ta yüzde 44,47’ye çıktı.

Bugün açıklanan son rapor ise yükselişin devam ettiğini ve oranın yüzde 44,68’e ulaştığını gösterdi. Uzmanlar, bu düzenli artışın kentin uzun vadeli su güvenliği için kritik bir koridor açtığını vurguladı.

AKTİF REZERVLERDE BEKLENEN SIÇRAMA GERÇEKLEŞTİ

Şebekeye doğrudan verilen ve doğrudan musluklara ulaşan aktif kullanılabilir su miktarındaki artış, toplam doluluğa göre çok daha çarpıcı bir ivme yakaladı. 11 Mayıs’ta yüzde 33,73 seviyesinde olan aktif doluluk oranı, dün itibarıyla büyük bir sıçrama yaparak yüzde 38,00’e ulaştı.

Bugün gelen son verilerle birlikte bu oran yüzde 38,24 olarak kaydedildi. Bu veriler, yağışların sadece yüzeyde kalmadığını, barajların ana rezervlerini güçlü bir şekilde beslediğini kanıtlıyor.

ANKARA BARAJLARI DOLULUK ORANLARI (ASKİ VERİLERİYLE)

ASKİ’nin 13 Mayıs 2026 raporuna göre, Ankara’ya su sağlayan barajlardaki son doluluk

oranları şu şekilde:

Akyar Barajı: %78.01

Çamlıdere Barajı: %39.00

Çubuk 2 Barajı: %70.98

Eğrekkaya Barajı: %78.10

Kargalı Barajı: %100.00

Kavşakkaya Barajı: %67.04

Kesikköprü Barajı: %100

Kurtboğazı Barajı: %32.65

Peçenek Barajı: %27,48

HAVZALARDA YAĞIŞ REKORU KIRILIYOR

2026 yılı, Ankara’nın su hafızasına son yılların en verimli dönemi olarak kazınmaya aday. Geçen yılın şubat ayında baraj havzalarına yalnızca 15 milyon metreküp su girmişken, bu yıl aynı dönemde 236 milyon metreküplük devasa bir giriş yaşandı.

Nisan ayında da 159,9 milyon metreküplük suyun havzalarla buluşması, başkentin "su yılı"nı rekorlarla kapatacağının sinyallerini veriyor.

MAYIS AYI GEÇEN YILIN TAMAMINI İKİYE KATLADI

Ankara barajlarına gelen su miktarı, bu yıl mayıs ayının henüz başında olmamıza rağmen geçen yılın toplamını geride bıraktı. 2025 yılının mayıs ayında toplam 34,8 milyon metreküp su girişi olmuşken, 2026 yılının yalnızca ilk 13 gününde bu miktar 50 milyon metreküpü aştı.

Baharın bu bereketli finali, başkentin su depolarının yaz aylarına çok daha dirençli girmesini sağlıyor.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, bir barajda bulunan suyun toplam depolama kapasitesine göre ne

seviyede olduğunu gösteren temel bir ölçüttür. Çoğunlukla yüzde (%) ile ifade edilir ve

mevcut su rezervinin ne kadarının dolu olduğunu ortaya koyar. Bu veri, su kaynaklarının genel

durumunu izlemek açısından düzenli olarak takip edilir. İçme suyu sağlanması, tarımsal

faaliyetler ve hidroelektrik üretim gibi alanlarda planlama yapılmasına katkı sağlar. Doluluk

oranındaki artış ya da azalışlar, su yönetimi açısından önemli sinyaller verir ve olası risklerin

önceden değerlendirilmesine imkan tanır.