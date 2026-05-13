30 yıl sonra bir ilk: Tahtalı Barajı 1 Ocak’tan bu yana her gün yükseliyor

İzmir’in su depolarında yüzler gülüyor. Bahar mevsiminin son ayı olan mayıstaki etkili yağışlar, kentin can damarı olan barajlara ilaç gibi geldi.

Baharın son ayı olan mayıs, İzmir’e bereketiyle geldi. Ege Bölgesi genelinde etkili olan kuvvetli sağanaklar, bir süredir kuraklık tehlikesiyle gündeme gelen barajlardaki doluluk oranlarını son yılların en sevindirici seviyelerine taşıdı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan veriler, İzmir’in su güvenliği konusundaki kaygıları büyük ölçüde dindirdi.

TAHTALI BARAJI'NDA SON DURUM

İzmir’in en kritik su kaynağı olan Tahtalı Barajı, geçtiğimiz yılın aynı döneminde yüzde 15 seviyelerine kadar gerileyerek korkutmuştu. Ancak mayıs ayı verileri tablonun tamamen değiştiğini gösterdi.

İZSU’nun paylaştığı güncel verilere bakıldığında Tahtalı Barajı'nda11 Mayıs tarihinde yüzde 54,51 olarak ölçülen doluluk oranı, 12 Mayıs tarihinde çok küçük bir değişimle yüzde 54,48 seviyesine gerilemişti. Ancak bugün açıklanan son verilerle birlikte barajdaki doluluk oranı yeniden yükselişe geçerek tekrar yüzde 54,51 seviyesine ulaştı ve su rezervlerindeki güçlü duruşunu koruduğunu kanıtladı.

Güncel verilere göre barajdaki toplam su hacmi 176.084.000 metreküp olurken, bunun 156.484.000 metreküpü kullanılabilir durumda.

GÖRDES BARAJI YENİDEN HAYAT BULDU

Bir dönem tamamen kuruma riskiyle karşı karşıya kalan Gördes Barajı, havzasına düşen yoğun yağışlarla toparlanma sürecini tamamladı. Ocak ayında kritik eşikte olan doluluk oranı, mayıs ayında yüzde 41,64 seviyesinde sabitlendi. Barajdaki toplam su miktarı 197.832.000 metreküpe ulaşırken, kullanılabilir su hacmi ise 182.332.000 metreküp olarak kayıtlara geçti.

İZMİR BARAJLARINDA 13 MAYIS 2026 GÜNCEL DOLULUK ORANLARI (İZSU VERİLERİ)

Tahtalı Barajı: %54,51

Balçova Barajı: %95,81

Ürkmez Barajı: %97,55

Gördes Barajı: %41,64

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %77,13

"SÜPER EL NİNO" KAPIDA: 80 YILIN REKORU GELEBİLİR

TÜBA Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, 2026 yılının meteorolojik açıdan tarihi bir yıl olabileceğine dikkat çekiyor. Yaşar’a göre, "Süper El Nino" etkisiyle özellikle önümüzdeki sonbahar aylarında son 80 yılın en kuvvetli yağışları görülebilir. Kurak dönemlerin ardından gelen bu aşırı yağışlı süreçlerin, su rezervlerini daha da artırması bekleniyor.

30 YIL SONRA BİR İLK YAŞANIYOR

Tahtalı Barajı’nın kurulduğu 1996 yılından bu yana bir ilkin yaşandığını belirten Prof. Dr. Doğan Yaşar, barajın 1 Ocak’tan itibaren her gün aralıksız yükseldiğini vurguladı. Toprağın suya doymasıyla birlikte günlük artış oranlarının yüzde 1 ile yüzde 4 seviyelerine kadar çıktığı belirtilirken, Gördes ve Tahtalı’daki mevcut suyun İzmir’in yaklaşık 2 yıllık ihtiyacını karşılayabileceği müjdelendi.

"SU YÖNETİMİNDE YENİ STRATEJİLER ŞART"

Türkiye’de yaşanan su krizinin temelinde yönetim sorunu olduğunu savunan Yaşar, asıl sorunun su kıtlığından ziyade "yönetim" olduğunun altını çiziyor. İzmir’in gelecekteki su güvenliğini garantiye almak için şu adımlar kritik önem taşıyor:

- Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi’ndeki suyun tarımda kullanılması.

- Yer altı su kaynaklarının titizlikle korunması.

- Suyun planlı ve verimli bir şekilde dağıtılması.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, bir barajda bulunan suyun, barajın toplam depolama kapasitesine göre ne kadarını doldurduğunu gösteren bir ölçüdür. Genellikle yüzde (%) ile ifade edilir ve su kaynaklarının güncel durumunu değerlendirmek için kullanılır. Bu oran, içme suyu temini, tarımsal faaliyetler ve hidroelektrik üretimi gibi alanlarda planlama yapılmasına yardımcı olur. Doluluk seviyesinin düşmesi kuraklık ihtimalini artırırken, yüksekseviyelere ulaşması ise taşkın riski ve su yönetimi açısından dikkatli olunması gerektiğini gösterir. Özellikle büyük şehirlerde suyun verimli kullanımı için bu veri düzenli olarak izlenir. (DHA)