İzmir'de barajlar çoştu: 2 yıllık rezerv doldu!

Ege Bölgesi’nde etkili olan kuvvetli sağanak yağışlar, İzmir’in su rezervlerinde beklenen büyük yükselişi beraberinde getirdi. Kuraklık tehlikesiyle gündeme gelen barajlarda doluluk oranları son yılların en sevindirici seviyelerine ulaştı.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İZSU) paylaştığı güncel veriler, kentte su güvenliği konusunda oluşan endişeleri büyük ölçüde azalttı.

TAHTALI BARAJI’NDA SON DURUM

İzmir’in en önemli su kaynaklarından biri olan Tahtalı Barajı’nda toparlanma sürüyor. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde yüzde 15 seviyelerine kadar düşen doluluk oranı, bahar yağışlarının etkisiyle dün yüzde 54,51 olarak ölçüldü. Bugün açıklanan verilere göre ise oran yüzde 54,48 seviyesine geriledi.

Güncel verilere göre barajdaki toplam su hacmi 175.978.000 metreküp olurken, kullanılabilir su miktarı 156.378.000 metreküp olarak kaydedildi.

GÖRDES BARAJI YENİDEN HAYAT BULDU

Bir dönem kuruma riskiyle gündeme gelen Gördes Barajı da son yağışlarla birlikte yeniden toparlandı. Ocak ayında kritik seviyelere kadar gerileyen doluluk oranı, havzaya düşen yoğun yağışların ardından dün yüzde 41,64 seviyesine yükseldi. Bugün açıklanan verilere göre ise oranda herhangi bir değişim yaşanmadı.

Barajdaki toplam su miktarı 197.832.000 metreküpe ulaşırken, kullanılabilir su hacminin ise 182.332.000 metreküp olduğu belirtildi.

İZMİR BARAJLARINDA 12 MAYIS 2026 GÜNCEL DOLULUK ORANLARI (İZSU VERİLERİ)

Tahtalı Barajı: %54,48

Balçova Barajı: %96,38

Ürkmez Barajı: %97,55

Gördes Barajı: %41,64

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %77,28

“SÜPER EL NİNO” UYARISI

TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, 2026 yılının son 80 yılın en yağışlı dönemlerinden biri olabileceğini söyledi. Yaşar, “Süper El Nino” etkisinin özellikle sonbahar aylarında çok daha kuvvetli yağışları beraberinde getirebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Kurak dönemlerin ardından genellikle aşırı yağışlı süreçlerin yaşandığını belirten Yaşar, önümüzdeki aylarda yağış rejiminde dikkat çekici değişimler görülebileceğini ifade etti.

“30 YILDIR İLK KEZ YAŞANIYOR”

Prof. Dr. Doğan Yaşar, Tahtalı Barajı’nın 1996 yılındaki kuruluşundan bu yana ilk kez 1 Ocak’tan itibaren her gün düzenli olarak yükseldiğini söyledi.

Toprağın başlangıçta suya doygun olmaması nedeniyle artışın ilk etapta yavaş ilerlediğini belirten Yaşar, daha sonra günlük yükseliş oranlarının yüzde 1 ile 4 seviyelerine ulaştığını ifade etti. Teknik sorunların aşıldığı Gördes ve Tahtalı barajlarındaki mevcut su miktarının, İzmir’in yaklaşık 2 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek seviyede olduğu aktarıldı.

“ASIL SORUN SU KITLIĞI DEĞİL”

Türkiye’de yaşanan su krizinin temelinde yönetim sorunu olduğunu savunan Yaşar, suyun doğru planlanmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yaşar, Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi’nde arıtılan suyun tarımda değerlendirilmesi ve yer altı su kaynaklarının korunması gibi adımların, İzmir’in gelecekteki su güvenliği açısından kritik rol oynayacağını söyledi.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, bir barajda bulunan suyun, barajın toplam depolama kapasitesine göre ne kadarını doldurduğunu gösteren bir ölçüdür. Genellikle yüzde (%) ile ifade edilir ve su kaynaklarının güncel durumunu değerlendirmek için kullanılır. Bu oran, içme suyu temini, tarımsal faaliyetler ve hidroelektrik üretimi gibi alanlarda planlama yapılmasına yardımcı olur. Doluluk seviyesinin düşmesi kuraklık ihtimalini artırırken, yüksek seviyelere ulaşması ise taşkın riski ve su yönetimi açısından dikkatli olunması gerektiğini gösterir. Özellikle büyük şehirlerde suyun verimli kullanımı için bu veri düzenli olarak izlenir. (DHA)