Başkentte barajlar doluyor: Yağışlar rekor getirdi

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) 12 Mayıs 2026 tarihli verileri, Ankara’daki barajların geçen yıla göre büyük bir toparlanma sürecine girdiğini ortaya koydu. Son aylarda etkili olan yağışlar sayesinde başkentin su rezervlerinde dikkat çeken bir artış yaşandı.

Geçen yıl kuraklık endişesi yaşayan Ankara’da, bu yıl barajlardaki yükseliş umut verdi.

BARAJ DOLULUK ORANLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

ASKİ’nin 11 Mayıs’ta açıkladığı verilere göre Ankara barajlarındaki toplam doluluk oranı yüzde 44,22 seviyesindeydi. Bugün yayımlanan güncel raporda ise bu oran yüzde 44,47’ye yükseldi. Uzmanlar, günlük artışların küçük görünmesine rağmen uzun vadede su güvenliği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.

AKTİF KULLANILABİLİR SU MİKTARINDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Şebekeye doğrudan verilen aktif kullanılabilir su miktarında da yükseliş sürüyor. Dün yüzde 33,73 olarak ölçülen aktif doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 38,00 seviyesine çıktı. Bu artış, yağışların baraj havzalarına güçlü şekilde ulaşmaya devam ettiğini gösteriyor.

ANKARA BARAJLARI DOLULUK ORANLARI (ASKİ VERİLERİYLE)

ASKİ’nin 12 Mayıs 2026 raporuna göre, Ankara’ya su sağlayan barajlardaki son doluluk oranları şu şekilde:

Akyar Barajı: %77.92

Çamlıdere Barajı: %38.74

Çubuk 2 Barajı: %70.93

Eğrekkaya Barajı: %78.06

Kargalı Barajı: %100.00

Kavşakkaya Barajı: %66.71

Kesikköprü Barajı: %100

Kurtboğazı Barajı: %32.68

Peçenek Barajı: %27,48

BARAJLARA GELEN SU MİKTARI REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

2026 yılı, Ankara barajlarına gelen su miktarında son yılların en verimli dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl şubat ayında yalnızca 15 milyon metreküp olan su girişi, bu yıl aynı dönemde 236 milyon metreküpe yükseldi. Nisan ayında havzalara ulaşan su miktarı ise 159,9 milyon metreküp olarak ölçüldü.

MAYIS AYINDA GEÇEN YIL ŞİMDİDEN GERİDE KALDI

Geçtiğimiz yıl mayıs ayının tamamında barajlara toplam 34,8 milyon metreküp su girişi olmuştu. Bu yıl ise yalnızca ilk 12 günde havzalara ulaşan su miktarı 46 milyon metreküpü geçti. Veriler, Ankara’nın son yılların en bereketli ilkbahar dönemlerinden birini yaşadığını ortaya koydu.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, bir barajda bulunan suyun toplam depolama kapasitesine göre ne seviyede olduğunu gösteren temel bir ölçüttür. Çoğunlukla yüzde (%) ile ifade edilir ve mevcut su rezervinin ne kadarının dolu olduğunu ortaya koyar. Bu veri, su kaynaklarının genel durumunu izlemek açısından düzenli olarak takip edilir. İçme suyu sağlanması, tarımsal faaliyetler ve hidroelektrik üretim gibi alanlarda planlama yapılmasına katkı sağlar. Doluluk oranındaki artış ya da azalışlar, su yönetimi açısından önemli sinyaller verir ve olası risklerin

önceden değerlendirilmesine imkan tanır.