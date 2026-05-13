Son Dakika | Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali birbirine girdi: Kavgaya müdahale eden 13 polis yaralı Son dakika haberi... Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’nde gece saatlerinde iki grup arasında kavga çıktı. Kavgaya müdahale eden 13 polis yaralandı.