Son Dakika | Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali birbirine girdi: Kavgaya müdahale eden 13 polis yaralı
Son dakika haberi... Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’nde gece saatlerinde iki grup arasında kavga çıktı. Kavgaya müdahale eden 13 polis yaralandı.
Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’nde gece saatlerinde esnaflar arasında kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada 13 polis yaralandı. Olaya karışan 6 şüpheli yakalanırken, 1 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.
Elde edilen bilgilere göre, darbedilen polis memurları, B.B., M.B., S.T., S.A., B.K. kafalarından yaralandı.
Komiser V.Ü.'nün sağ kolu kırılırken, F.Ö.'nün elinde, M.A.'nın ise parmaklarında çatlak oluştu.
Memur O.K.A.'nın sol gözünde şişlik, O.Z.'nin dizinde morluk, Y.K.'nın yüzünde darbe izleri mevcut. Memur R.Ş. ise kaburgalarından darbe aldı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi