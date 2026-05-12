Son Dakika | Bolu Belediyesi iddianamesi mahkemeye gönderildi

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Başkan Yardımcısı Süleyman Can’ın bulunduğu 19 kişi hakkında hazırlanan iddianame, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever tarafından onaylandı.

MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

28 Şubat'ta başlatılan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame, Başsavcı Cansever'in onayının ardından iddianame, Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

SORUNTURMANIN GEÇMİŞİ

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının, Bolu Belediyesine yönelik başlattığı "irtikap" soruşturması kapsamında 28 Şubat'ta operasyon düzenlenmişti.

Operasyon kapsamında Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan, BolSev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, belediye meclisi üyeleri H.E.S, B.Ö. ve C.G, eski Zabıta Müdürü H.Y, eski İnsan Kaynakları Müdürü ve mevcut İtfaiye Müdürü M.A, eski Yazı İşleri Müdürü T.A, eski belediye meclisi üyesi ve Bolu Bel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı E.T, İmar Müdürü S.P. ile imar müdürlüğü personeli Y.B. gözaltına alınmıştı.

Tanju Özcan ile Süleyman Can tutuklanmış, diğer 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İlerleyen süreçte 6 ismin daha dosyaya dahil edilmesiyle dosyadaki kişi sayısı 19'a yükselmiş oldu.

Soruşturma kapsamında 4 Nisan'da, Belediye Meclisi üyesi Cihan Tutal'ın yanı sıra daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ve BolSev Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız yeniden gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

SEÇİLMİŞ BAŞKAN GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Tanju Özcan, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı.