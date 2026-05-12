Arda Turan gelecek sezon çalıştıracağı takımı açıkladı

Ukrayna Premier Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Shakhtar Donetsk teknik direktörü Arda Turan gelecek sezon için kararını verdi.

SHAKHTAR DONETSK'TE KALACAK

Ukrayna basınından Sport'ta yer alan habere göre; Avrupa kulüpleriyle adı anılan gen. teknik adam gelecek sezon da Shakhtar Donetsk'in başında yer alacak.

"ELBETTE"

Şampiyonluğun ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Arda Turan, "Konferans Ligi yarı finali ve Avrupa müsabakalarında yaptığınız her şey için teşekkür ederim. Ukrayna'yı Avrupa'da temsil etme şekliniz, sürekli savaştan bahsetmeniz... Ukrayna ve Ukraynalılar hakkında her zaman sıcak bir şekilde konuşuyorsunuz. Bugün bile yanınızda Ukrayna bayrağı taşıyorsunuz. Her Ukraynalı teknik direktör Ukrayna'yı sizin gibi temsil etmiyor. Ciddi bir sorum var: Umarım gelecek sezon Shakhtar'da kalırsınız?" sorusuna verdiği yanıtta "Elbette" cevabını verdi.

48 MAÇTA 2.10 PUAN ORTALAMASI YAKALADI

Bu sezon Arda Turan'ın yönetiminde 48 maça çıkan Shakhtar Donetsk, 30 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. 2.10 puan ortalaması yakalayan Arda Turan, Ukrayna'da şampiyonluğa ulaşırken UEFA Konferans Ligi'nde de yarı finale kadar yükseldi.