Skandal iddiayı CHP ekran görüntüsü ile duyurdu! İtirafçı ifadeleri bakanlık grubundan mı yayıldı?

CHP, soruşturmalardaki itirafçı ifadelerinin Adalet Bakanlığı bağlantılı bir gruptan iktidara yakın isimlere servis edildiğini öne sürdü.

CHP’li belediyelere ve siyasetçilere yönelik soruşturmalar sürerken, etkin pişmanlık kapsamında verilen ifadelerin basına sızdırılması tartışma yarattı.

Son olarak Antalya soruşturmasında Gökhan Böcek ve Zuhal Böcek’in ifadelerinde yer alan iddialar kamuoyuna yansımıştı. Bu ifadelerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de aralarında bulunduğu çok sayıda isim hakkında iddialar gündeme getirilmişti.

Uşak Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve gözaltı görüntüleri nedeniyle CHP’den ihraç edilen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık ifadesinin de sızdırıldığı öne sürüldü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, soruşturmalara ilişkin bilgilerin Adalet Bakanlığı’na bağlı bir grupta hazır notlarla birlikte iktidara yakın gazetecilere verildiğini iddia etmişti. Özel, bu süreç üzerinden Bakan Akın Gürlek’i eleştirmişti.

CHP iletişim hesabı da “Adalet Bakanlığı Basın Bilgilendirme” adlı bir grupta paylaşıldığı belirtilen ekran görüntülerini yayımladı.

Paylaşımlarda, soruşturmalardaki itirafçı ifadelerine ve CHP’yi hedef alan kısa bilgilendirme notlarına yer verildiği görüldü.

Ekran görüntülerinde Adalet Bakanı basın danışmanının gruba kısa bilgi notları gönderdiği öne sürüldü.

CHP’ye göre bu notlar, daha sonra iktidara yakın bazı hesaplar tarafından aynı ifadelerle paylaşıldı.

Özel hayata ilişkin bazı bilgilerin de bu paylaşımlarda yer alması ayrıca tepki çekti.

Gazetepencere'nin haberine göre; Grupta paylaşıldığı belirtilen notlardan birinde şu ifadeler yer aldı:

"Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın 13 Mayıs 2026 tarihli ek ifadesinde yer alan temel konu başlıkları şunlardır:1. CHP 38. Olağan Kurultayı ve Delege ÇalışmalarıÖzgür Özel’e Destek Faaliyetleri: Kurultay öncesinde yaklaşık 40 ilde delegelerle görüşülerek Özgür Özel’in genel başkanlığına destek sağlanmaya çalışıldığı, özellikle Gaziantep ve Kahramanmaraş delegeleri üzerinde yoğunlaşıldığı anlatılmıştır.“İş Karşılığı Destek/İmza” İddiaları: Bazı delegelerin, Özgür Özel’i desteklemek veya imza vermek karşılığında çocuklarının ya da yakınlarının CHP’li belediyelerde işe alınmasını talep ettikleri ileri sürülmüştür."

PAYLAŞAN İSİM ŞAŞIRTMADI

Söz konusu notun daha uzun hâlinin iktidar destekçesi Rasim Ozan Kütahyalı tarafından da paylaşıldığı görüldü