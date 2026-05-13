Özkan Yalım'ın kirli kumpasına CHP'li iki kadından jet yanıt! "Alçakça bir yalan"

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, ifadesinin CHP'nin butlan davasına gönderilmesinden 4 gün sonra Çağlayan'a götürülüp bir ifade daha verdi.

Özkan Yalım, ifadesinde CHP milletvekilleri Veli Ağbaba ve Gizem Özcan ile CHP’li Gamze Pamuk Ateşli hakkında somut dayanak sunmadan çeşitli iddialar ortaya attı. Yalım, anlatımında bu iddiaları “bunlar yaşandı” sözleriyle dile getirdi ancak beyanlarını destekleyecek tanık, belge ya da başka bir doğrulama unsurundan söz etmedi.

CHP'li Gizem Özcan ve CHP'li Gamze Pamuk Ateşli'den jet yanıt geldi.

ATEŞLİ: ŞEREFSİZSİNİZ

"Alçaksınız, acizsiniz, şerefsizsiniz!" sözleri ile açıklamasına başlayan Ateşli, X hesabından iddiayı yalanladı. Ateşli, şunları ifade etti:

"Sevgilisiyle otel odasında basılan eski belediye başkanı, kendi rezilliğini örtmek için şimdi de benim adımı kullanmaya çalışıyor. Ancak yalan söylemenin de bir zekâ seviyesi gerekir. İfadede adı geçen kişi, benim dönemimden sonra PM üyesi olmuş biri. Bunu bile hesap edemeyecek kadar aciz bir iftira mekanizmasıyla karşı karşıyayım. Kendi ahlaki ve insanlık çöküşünü örtmek için kadınların adını ortaya atan, itibarı bitince sağa sola çamur bulaştırmaya çalışan bu şerefsizlerle hesaplaşacağım. Sadece kadın bir siyasetçi olduğum için bu yalanları “ifade” diye oraya koyduran da, sözde haber diye bu alçaklığa alet olanlar da bu ağır suçun ortağıdır. Ben böyle ölmem. Benim tertemiz hayatımı o çamur dilinizle kirletemezsiniz. Yine diyorum: Bu haysiyetsizlerle mücadele edeceğimi, yalanlarının misliyle hesabını soracağımı, tetikçilerinden azmettiricilerine kadar hepsini o çukurda mahkum edeceğimi herkes bilsin. Hodri meydan!"

ÖZCAN: KUMPASÇILAR

CHP'li Gizem Özcan da Yalım'ın ifadesinin açıkça bir iftira olduğunu vurguladı.

Özcan, iddiaya konu tarihte söz konusu kentte bulunmadığını belirterek ifadenin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Özcan, o dönemde yeni doğum yaptığını ve bebeğinin bakımıyla ilgilendiğini ifade etti.

Özcan, suç duyurusunda da bulunacağını belirtip şunları dile getirdi.