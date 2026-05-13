Kırmızı kirazın anavatanı bu mevsim sarıyı seçti: Barajın çevresi çiçeklerle kaplandı
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde ilkbaharın gelişiyle birlikte tarlalar ve baraj çevresi sarı çiçek örtüsüne büründü. Doğa tutkunları ve fotoğraf meraklılarının akın ettiği bölge, dronla görüntülendi.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde ilkbahar, sarı ve yeşilin canlı tonlarını doğaya taşıdı. Tepeltepe köyündeki Kılıçkaya Barajı çevresi ve ilçenin çeşitli mahallelerindeki tarlalar sarı çiçek örtüsüyle kaplandı.
Fatih ve Yavuz Selim mahallelerindeki tarlalar, ilkbaharla birlikte adeta sarı bir halıya dönüştü. Yeşilin farklı tonlarıyla bütünleşen bu tablo, bölgede göz alıcı renk geçişleri oluşturdu.
Kılıçkaya Barajı, Kelkit Nehri üzerinde kurulu 64 kilometrekarelik geniş göl alanıyla ilçenin en büyük doğal manzara unsurlarından biri. Sarı çiçeklerle kaplanan baraj çevresi, ilkbaharda bölgenin en çarpıcı görüntülerini ortaya çıkardı.
Şebinkarahisar, dört mevsim farklı doğal güzellikler sunan yapısıyla doğa turizmi açısından dikkat çeken ilçeler arasında yer alıyor. İlkbaharda açan sarı ve mor çiçekler, her yıl doğa tutkunlarını ve fotoğraf meraklılarını bölgeye çekiyor.
Tarlaları ve baraj kıyılarını saran sarı örtü, ilçede her yıl ilkbaharın en belirgin habercilerinden biri haline geldi. Doğa tutkunları yılın bu döneminde bölgeye akın ederek çiçek açan manzaraları fotoğrafladı.
Kılıçkaya Barajı manzarasıyla bütünleşen renk cümbüşü, bölgeyi bir fotoğraf rotasına dönüştürdü.
Şebinkarahisar'daki ilkbahar güzelliği bu yıl da drone kamerasıyla havadan görüntülendi. Yukarıdan bakıldığında sarı ve yeşilin iç içe geçtiği ilçe, adeta boyalı bir tuvale döndü. (AA)