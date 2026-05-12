Fenerbahçe'de Hakan Safi'nin teknik direktör adayı belli oldu

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan olağanüstü seçimli genel kurulda adaylığını koyan Hakan Safi çalışmalarını sürdürüyor.

İTALYA'YA GİTTİ

Transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İtalya'da bulunan Hakan Safi, Rafael Leao, Mike Maignan, Dusan Vlahovic gibi isimlerle iletişime geçti. Domenico Tedesco'yla yolların ayrılması nedeniyle bir de teknik direktör bulması gereken Hakan Safi flaş bir isme yöneldi.

HAKAN SAFİ'NİN ADAYI ANTONIO CONTE

Sözcü'de yer alan habere göre; Hakan Safi'nin teknik direktör için ilk adayı Napoli'de görev yapan Antonio Conte oldu. İtalyan kulübünde sözleşmesinin son senesine giren Conte için görüşülecek.

AZİZ YILDIRIM SEÇİLENE KADAR AÇIKLAMAYACAK

Öte yandan Aziz Yıldırım ise teknik direktör adayını seçilene kadar açıklamayacak. Yıldırım konuya dair yaptığı açıklamada "Transfer çalışmaları yapıyoruz. Ancak medyada yazılan oyuncular ve teknik direktör isimlerinin hiçbiri doğru değil. Bu süreçte görüşmelerimiz olacak. Belki anlaşmalar da yapacağız ama tüm çalışmalarımızı ve oyuncuları 6-7 Haziran'dan sonra açıklayacağım" ifadelerini kullandı.