Tehdit politikası

İktidar CHP’li belediyeleri tehdit altında tutuyor.

Belediye başkanlarının CHP’den ayrılıp AK Parti’ye geçmeleri için her yolu deniyor.

Belediye başkanının veya aile üyelerinden birinin açığı varsa “ya cezaevine girersin ya AK Parti’ye geçersin” tehdidinde bulunuyor.

Eğer CHP’li belediye başkanı kendinden ve ailesinden eminse bu tehditlere boyun eğmiyor. Dik duruyor.

Bu cesareti gösterenler cezaevine girmeyi göze alıyor ama partisine ihanet etmiyor.

Ancak CHP’li belediye başkanları arasında da istisnalar çıkıyor.

Örneğin Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yıllarca belediye başkanı seçildiği CHP’yi terk etti ve AK Parti’ye katıldı.

Şimdi de CHP’nin Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti yoluna girdi.

Üç dönem CHP milletvekili olarak görev yapan Köksal, Meclis’te grup başkan vekilliği görevini de yürütmüştü.

Yılların CHP’lisi Burcu Köksal milletvekilliği döneminde de Afyon Belediye Başkanlığı döneminde de AK Parti’yi en sert eleştiren siyasetçilerden biriydi.

CHP’yi terk edip AK Parti’ye giden CHP’liler hakkında da en ağır eleştirilerde bulunmuştu.

Örneğin CHP milletvekili Seda Kadıgil’in partisinden istifa edip TİP’e geçmesini ve CHP’yle ilgili olarak “aldatıldım” demesini şöyle eleştirmişti:

“Aldatıldın öyle mi?

Gencecik yaşında milletin yıllarca emek verip gidemediği Parti Meclisi’ne girdin. Arkasından İstanbul’da kimi koysan seçilecek yerden milletvekili oldun. Sonra ideolojik ayrılıkla karşı karşıya olduğunu söyleyerek istifa edip TİP’e gittin. Biz canla başla köy, kasaba, dağ tepe iktidara gelmek için oy isterken, sen Kadıköy’de konfor alanlarında siyaset yapıyordun. En acısı da yerdeki karıncadan bile medet umarken partimizi bırakıp gitmendi.”

Evet Burcu Köksal, bu eleştirileri unutmuş gibi AK Parti’ye geçmeyi içine sindirebildi.

Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu!

AK Parti’ye yakın yayınlarda Köksal’ın eşinin belediyeye iş yapan müteahhitlerden para topladığı iddiası ortaya atıldı, hatta bu miktarın 700 milyon lirayı bulduğu yazıldı.

Bu haberlere Köksal ailesinden bir yalanlama gelmedi.

Ardından da Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği duyuruldu.

Eğer Burcu Köksal eşiyle ilgili bu iddiaları yalanlayabilseydi, bu yalanlara, söyleyenlere karşı dava açabilseydi kamuoyundan büyük tekdir görürdü.

Ancak öyle yapmadı, aksine iktidar partisine geçmeyi yeğledi.

Bu da kamuoyunda ortaya atılan iddiaların doğru olduğu yargısını oluşturdu.

CHP Genel Merkezi, Burcu Köksal’ı partiden ihraç etmek için hemen harekete geçti.

CHP bu durumu “her partide çürük elmalar olabilir” diyerek geçiştirmemeli.

“AK Partili belediyelerde yolsuzluk, rüşvet olmuyor mu” yaklaşımıyla savunmaya girmemeli.

İktidarın kendi belediye başkanlarını sıkı ve objektif şekilde denetlemediği elbette biliniyor.

İktidar değiştiğinde onlar da ciddi biçimde denetlenecektir.

Ancak bu CHP’nin sorununu çözmüyor.

CHP belediye başkanlıkları, milletvekilleri için aday belirlerken kılı kırk yarmalı, çok iyi araştırmalar yapmalıdır.