İzmit'teki bar katliamında 2 şüpheli daha tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 27 Mart'ta Şahabettin Bilgisu Caddesi'ndeki barı hedef alan silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında çalışmalar devam etti. Bu süreçte, olayla irtibatlı olduğu belirlenen D.S, A.Ç, A.Ç, G.A. ve İ.C.U, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 9 Mayıs'ta yakalanarak gözaltına alındı.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI, ÜÇ KİŞİ SERBEST

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye çıkarıldı. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan İ.C.U. ve A.Ç., hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer üç şüpheli D.S, A.Ç. ve G.A. ise adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İzmit'in Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde 27 Mart'ta otomobille gelen kimliği belirsiz kişilerce bir bara silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda iş yeri sahibi Volkan Berberoğlu (42), Kocaelispor Kongre Üyesi Cem Özer (49) ve emekli polis memuru Talip Çakır hayatını kaybetmiş, iki kişi de yaralanmıştı. Olayla ilgili daha önce farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 14'ünün tutuklandığı bildirilmişti.