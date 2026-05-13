ÇOMÜ'deki skandalda hademe serbest bırakıldı: Okul sistemine sızıp kendini yönetici yapmıştı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne bağlı Ezine Meslek Yüksekokulu’nda 15 yıl hademelik yapan Serdal Güçtekin, okulun bilgi sistemine izinsiz girerek öğrenci kaydı ve sahte diploma oluşturmuş, bu yolla memur statüsü kazanmıştı. Olayla ilgili olarak Güçtekin ve dönemin fakülte sekreteri Sedat Arıcan'ın tutuklanmalarının ardından 7 Mayıs tarihinde serbest bırakıldıkları ortaya çıktı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Sözcü'nün haberine göre yürütülen soruşturma kapsamında iki şüphelinin 7 Mayıs’ta ek ifadeler vermesinin ardından serbest bırakıldıkları ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Güçtekin ve Arıcan’ın oluşan kamu zararını karşılaması üzerine adli kontrol şartıyla tahliye edildikleri öğrenildi.

REKTÖR İFADEYE BİLE ÇAĞRILMADI

Sahte diploma soruşturmasının merkezindeki işlemlerin gerçekleştiği dönemde Ezine Meslek Yüksekokulu Müdürü olan ve şu anda ÇOMÜ Rektörü olarak görev yapan Cüneyt Erenoğlu hakkında herhangi bir işlem yapılmaması dikkat çekti. Erenoğlu’nun, soruşturma kapsamında tutuklanan eski hademe Serdal Güçtekin’e geçmişte “Başarılarından dolayı teşekkür belgesi” verdiği ortaya çıktı.