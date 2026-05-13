Hürmüz'de savaş, Fed'de kriz: Altın fiyatları enflasyona yenik düşecek mi?
ABD enflasyonu faiz indirimi umutlarını söndürürken Trump, İran savaşını Çin'siz kazanacaklarını ilan etti. Küresel gerilim ve enflasyon korkuları bir arada seyrederken altın fiyatları düşmeye devam ediyor.
ABD'de tüketici enflasyon oranlarının açıklanması ile faiz indirimi yapılacağına dair tüm umutlar söndü. Enflasyona karşı bağışıklığını yitiren ABD ekonomisinde CME Group'un FedWatch verilerine göre yıl sonuna kadar faiz artırımı olacağına yüzde 30 ihtimal veriliyor.
Trump'ın, Çin Başkanı Şi Jinping ile yapacağı görüşme öncesinde İran savaşı hakkında konuşacaklarını ve savaşı mutlaka kazanacaklarını belirtti. Trump, savaşı kazanmak için Çin'e ihtiyaçları olmadığını da ekledi.
Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilimler ile barışa dair umutlar yok olurken, altın fiyatları küresel gerilim ve enflasyon korkuları ile düşmeye devam ediyor.
13 MAYIS 2026 ALTIN FİYATLARI HIZLI ÖZET
- Gram altın (satış): 6.868,57 TL
- Ons altın (satış): 4.697,22 $
13 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
|Altın türü
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Gram altın TL
|6.867,63 TL
|6.868,57 TL
|-%0,18
|06:45
|Ons altın $
|4.696,60 $
|4.697,22 $
|-%0,39
|07:00
|Çeyrek altın TL
|11.140,00 TL
|11.256,00 TL
|-%0,22
|06:45
|Yarım altın TL
|22.279,00 TL
|22.498,00 TL
|-%0,23
|06:45
|Tam altın TL
|43.549,79 TL
|44.405,88 TL
|-%0,91
|17:02
|Cumhuriyet altını TL
|44.422,00 TL
|44.871,00 TL
|-%0,23
|06:45
|Külçe altın ($/kg)
|150.465,00 $
|150.485,00 $
|-%0,25
|06:45
Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
DÜN VE BUGÜN ALTIN FİYATLARI
|Kalem
|12 Mayıs 2026
|13 Mayıs 2026
|Fark
|Gram altın (satış)
|6.807,92 TL
|6.868,57 TL
|+60,65 TL
|Ons altın (satış)
|4.664,63 $
|4.697,22 $
|+32,59 $
13 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 126,82 TL
Gram gümüş satış: 126,92 TL
13 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,3976 TL
Dolar satış: 45,4237 TL
Euro alış: 53,3099 TL
Euro satış: 53,3540 TL
Sterlin alış: 61,5081 TL
Sterlin satış: 61,5461 TL
13 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,88 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 67,39 TL/LT
LPG (otogaz): 33,89 TL/LT
13 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ
13 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI
