ABD'de tüketici enflasyon oranlarının açıklanması ile faiz indirimi yapılacağına dair tüm umutlar söndü. Enflasyona karşı bağışıklığını yitiren ABD ekonomisinde CME Group'un FedWatch verilerine göre yıl sonuna kadar faiz artırımı olacağına yüzde 30 ihtimal veriliyor.

Trump'ın, Çin Başkanı Şi Jinping ile yapacağı görüşme öncesinde İran savaşı hakkında konuşacaklarını ve savaşı mutlaka kazanacaklarını belirtti. Trump, savaşı kazanmak için Çin'e ihtiyaçları olmadığını da ekledi.

Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilimler ile barışa dair umutlar yok olurken, altın fiyatları küresel gerilim ve enflasyon korkuları ile düşmeye devam ediyor.

13 MAYIS 2026 ALTIN FİYATLARI HIZLI ÖZET

Gram altın (satış): 6.868,57 TL

Ons altın (satış): 4.697,22 $

13 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın türü Alış Satış Günlük değişim Saat Gram altın TL 6.867,63 TL 6.868,57 TL -%0,18 06:45 Ons altın $ 4.696,60 $ 4.697,22 $ -%0,39 07:00 Çeyrek altın TL 11.140,00 TL 11.256,00 TL -%0,22 06:45 Yarım altın TL 22.279,00 TL 22.498,00 TL -%0,23 06:45 Tam altın TL 43.549,79 TL 44.405,88 TL -%0,91 17:02 Cumhuriyet altını TL 44.422,00 TL 44.871,00 TL -%0,23 06:45 Külçe altın ($/kg) 150.465,00 $ 150.485,00 $ -%0,25 06:45

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN ALTIN FİYATLARI

Kalem 12 Mayıs 2026 13 Mayıs 2026 Fark Gram altın (satış) 6.807,92 TL 6.868,57 TL +60,65 TL Ons altın (satış) 4.664,63 $ 4.697,22 $ +32,59 $

13 MAYIS 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.867,63 TL

Gram altın satış: 6.868,57 TL

13 MAYIS 2026 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 11.140,00 TL

Çeyrek altın satış: 11.256,00 TL

13 MAYIS 2026 YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 22.279,00 TL

Yarım altın satış: 22.498,00 TL

13 MAYIS 2026 TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 43.549,79 TL

Tam altın satış: 44.405,88 TL

13 MAYIS 2026 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 44.422,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 44.871,00 TL

13 MAYIS 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış: 4.696,60 $

Ons altın satış: 4.697,22 $

13 MAYIS 2026 KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Külçe altın alış: 150.465,00 $

Külçe altın satış: 150.485,00 $

13 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 126,82 TL

Gram gümüş satış: 126,92 TL

13 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,3976 TL

Dolar satış: 45,4237 TL

Euro alış: 53,3099 TL

Euro satış: 53,3540 TL

Sterlin alış: 61,5081 TL

Sterlin satış: 61,5461 TL

13 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,88 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 67,39 TL/LT

LPG (otogaz): 33,89 TL/LT

13 Mayıs 2026 Akaryakıt Fiyatları

13 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ

13 Mayıs 2026 BIST 100 verileri

13 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI

13 Mayıs 2026 kripto piyasasında son durum