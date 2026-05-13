Dolar yükseldi, euro tutundu, sterlin dengelendi: Bu sabah dövizde üç farklı tablo yaşanıyor

Merkez Bankası müdahaleleriyle dizginlense de dolar TL karşısında rekor tazelemeyi sürdürüyor; an itibarıyla 45,4195 TL'den işlem görüyor. Euro 53,3475 TL, sterlin ise 61,5355 TL seviyesinde seyrediyor.

MB müdehaleleri ile dizginlenen dolar kuru, TL karşısındaki adım adım yükselişini sürdürüyor. Geçtiğimiz her an rekor tazeleyen dolar kuru, an itibarıyla 45,4195 TL'den işlem görüyor.

Dolar karşısında değer kaybeden euro ise TL karşısında kendini korumaya devam ediyor. Dün gece 53,2272 TL'ye kadar gerileyen euro, bugün 53,3475 TL'den satışa sunuluyor.

Dün 61,9418 TL'den sert bir düşüşle 61,3883 TL'ye gerileyen sterlin ise 61,5355 TL'de dengelenmiş durumda.

13 MAYIS 2026 DÖVİZ KURLARI HIZLI ÖZET

  • Dolar (satış): 45,4195 TL
  • Euro (satış): 53,3475 TL
  • Sterlin (satış): 61,5355 TL

13 MAYIS 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Döviz Alış (TL) Satış (TL) Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 45,4017 45,4195 %0,08 07:28
Euro (EUR) 53,3094 53,3475 %0,01 07:28
Sterlin (GBP) 61,4933 61,5355 %0,13 07:28

Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN DÖVİZ KURLARI

Kalem 12 Mayıs 2026 13 Mayıs 2026 Fark
Dolar (USD) (satış) 45,3984 TL 45,4195 TL +0,0211 TL
Euro (EUR) (satış) 53,2837 TL 53,3475 TL +0,0638 TL
Sterlin (GBP) (satış) 61,4505 TL 61,5355 TL +0,0850 TL

13 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.867,63 TL

Gram altın satış: 6.868,57 TL

13 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 126,58 TL

Gram gümüş satış: 126,68 TL

13 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,88 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 67,39 TL/LT

LPG (otogaz): 33,89 TL/LT

13 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ

13 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
