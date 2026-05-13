Dolar yükseldi, euro tutundu, sterlin dengelendi: Bu sabah dövizde üç farklı tablo yaşanıyor
Merkez Bankası müdahaleleriyle dizginlense de dolar TL karşısında rekor tazelemeyi sürdürüyor; an itibarıyla 45,4195 TL'den işlem görüyor. Euro 53,3475 TL, sterlin ise 61,5355 TL seviyesinde seyrediyor.
Dolar karşısında değer kaybeden euro ise TL karşısında kendini korumaya devam ediyor. Dün gece 53,2272 TL'ye kadar gerileyen euro, bugün 53,3475 TL'den satışa sunuluyor.
Dün 61,9418 TL'den sert bir düşüşle 61,3883 TL'ye gerileyen sterlin ise 61,5355 TL'de dengelenmiş durumda.
13 MAYIS 2026 DÖVİZ KURLARI HIZLI ÖZET
- Dolar (satış): 45,4195 TL
- Euro (satış): 53,3475 TL
- Sterlin (satış): 61,5355 TL
13 MAYIS 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
|Döviz
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|45,4017
|45,4195
|%0,08
|07:28
|Euro (EUR)
|53,3094
|53,3475
|%0,01
|07:28
|Sterlin (GBP)
|61,4933
|61,5355
|%0,13
|07:28
Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
DÜN VE BUGÜN DÖVİZ KURLARI
|Kalem
|12 Mayıs 2026
|13 Mayıs 2026
|Fark
|Dolar (USD) (satış)
|45,3984 TL
|45,4195 TL
|+0,0211 TL
|Euro (EUR) (satış)
|53,2837 TL
|53,3475 TL
|+0,0638 TL
|Sterlin (GBP) (satış)
|61,4505 TL
|61,5355 TL
|+0,0850 TL
13 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.867,63 TL
Gram altın satış: 6.868,57 TL
13 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 126,58 TL
Gram gümüş satış: 126,68 TL
13 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,88 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 67,39 TL/LT
LPG (otogaz): 33,89 TL/LT
