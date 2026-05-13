Gümüş direnişte, altın çekilişte: Değerli metaller piyasası ayrıştı
Altın değer kaybederken gümüş direncini koruyor. 11 Mayıs'ta yükseliş trendine giren gram gümüş 128,06 TL'ye, ons gümüş 87,66 dolara kadar çıktı. Güncel satış fiyatları gram gümüşte 126,68 TL, ons gümüşte 86,78 dolar.
Sabahın erken saatlerinde sert yükselişe geçen gümüş fiyatları, altın değerini kaybederken kendi sınırlarını korumak için direnç gösteriyor. 11 Mayıs'ta yükseliş trendine giren gram gümüş sabahın erken saatlerinde 128,06 TL'ye kadar, ons gümüş ise 87,66 dolar seviyesine kadar yükseldi.
13 MAYIS 2026 GÜMÜŞ FİYATLARI HIZLI ÖZET
- Gram gümüş (satış): 126,68 TL
- Ons gümüş (satış): 86,78 $
13 MAYIS 2026 GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI
|Gümüş türü
|Alış (TL / $)
|Satış (TL / $)
|Günlük değişim
|Saat
|Gram gümüş
|126,58 TL
|126,68 TL
|%0,25
|07:02
|Ons gümüş
|86,70 $
|86,78 $
|%0,24
|07:17
Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
DÜN VE BUGÜN GÜMÜŞ FİYATLARI
|Kalem
|12 Mayıs 2026
|13 Mayıs 2026
|Fark
|Gram gümüş (satış)
|112,58 TL
|126,68 TL
|+14,10 TL
|Ons gümüş (satış)
|84,06 $
|86,78 $
|+2,72 $
13 MAYIS 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 126,58 TL
Gram gümüş satış: 126,68 TL
13 MAYIS 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?
Ons gümüş alış: 86,70 $
Ons gümüş satış: 86,78 $
13 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.867,63 TL
Gram altın satış: 6.868,57 TL
13 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,3976 TL
Dolar satış: 45,4237 TL
Euro alış: 53,3099 TL
Euro satış: 53,3540 TL
Sterlin alış: 61,5081 TL
Sterlin satış: 61,5461 TL
13 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,88 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 67,39 TL/LT
LPG (otogaz): 33,89 TL/LT
13 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ
13 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI
