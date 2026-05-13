Gümüş direnişte, altın çekilişte: Değerli metaller piyasası ayrıştı

Altın değer kaybederken gümüş direncini koruyor. 11 Mayıs'ta yükseliş trendine giren gram gümüş 128,06 TL'ye, ons gümüş 87,66 dolara kadar çıktı. Güncel satış fiyatları gram gümüşte 126,68 TL, ons gümüşte 86,78 dolar.

Sabahın erken saatlerinde sert yükselişe geçen gümüş fiyatları, altın değerini kaybederken kendi sınırlarını korumak için direnç gösteriyor. 11 Mayıs'ta yükseliş trendine giren gram gümüş sabahın erken saatlerinde 128,06 TL'ye kadar, ons gümüş ise 87,66 dolar seviyesine kadar yükseldi.

13 MAYIS 2026 GÜMÜŞ FİYATLARI HIZLI ÖZET

13 MAYIS 2026 GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI

Gümüş türü Alış (TL / $) Satış (TL / $) Günlük değişim Saat
Gram gümüş 126,58 TL 126,68 TL %0,25 07:02
Ons gümüş 86,70 $ 86,78 $ %0,24 07:17

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN GÜMÜŞ FİYATLARI

Kalem 12 Mayıs 2026 13 Mayıs 2026 Fark
Gram gümüş (satış) 112,58 TL 126,68 TL +14,10 TL
Ons gümüş (satış) 84,06 $ 86,78 $ +2,72 $

13 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.867,63 TL

Gram altın satış: 6.868,57 TL

13 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,3976 TL

Dolar satış: 45,4237 TL

Euro alış: 53,3099 TL

Euro satış: 53,3540 TL

Sterlin alış: 61,5081 TL

Sterlin satış: 61,5461 TL

13 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,88 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 67,39 TL/LT

LPG (otogaz): 33,89 TL/LT

13 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ

13 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI

