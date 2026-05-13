Seçim sıkıştırınca AKP kulislerinde süreç tepkisi yükseldi: MHP rahatsız mı olur? Hiç fark etmez

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çıkışları ve AKP'nin sessiz kaldığı yönündeki DEM Parti eleştirileriyle ilerleyen İmralı süreci, iktidar kulislerinde de tepkilere neden oldu. Sürecin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın "kurucu önderliği" söylemiyle ilerletilmesi milliyetçi tabanda rahatsızlık yaratması, konuşulan seçim tarihleri yaklaştıkça AKP'lilerde huzursuzluk yarattı.

AKP'li Savcı Sayan'ın MHP'ye rağmen sürecin milliyetçi çerçevede ilerletilmesi yönündeki sözleri dikkat çekerken "örgüt tüm unsurlarıyla silah bırakmadan yasal adım atılmaması gerektiğini" savunan AKP'lilerin sayısı da arttı.

SEÇİM SIKIŞTIRINCA AKP KULİSLERİNDE SÜREÇ TEPKİSİ YÜKSELDİ

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre; AKP içinde İmralı sürecine yönelik fiili bir tıkanma yaşandığı değerlendiriliyor. Özellikle son dönemde "kurucu önder" söylemi üzerinden yürütülen tartışmaların milliyetçi seçmen nezdinde ciddi bir karşılık bulduğu ve tabanda büyük bir rahatsızlık oluşturduğu saptandı.

Parti kurmayları, örgütün yurt içi ve yurt dışındaki tüm birimleriyle silah bırakma teyidi vermeden herhangi bir yasal düzenleme yapılmasının "örgüte teslim olunduğu" algısı yaratacağından endişe ediyor.

Güvenlik birimlerinden gelen raporların da olumsuz olduğunu belirten AKP kaynakları, DEM Parti’nin süreçte uzlaşmacılıktan uzak ve dayatmacı bir tutum izlediğini savunuyor.

Sürecin tamamen güvenlik eksenli yürütülmesi gerektiğini vurgulayan kurmaylar arasında, DEM Parti’nin hedefindeki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a yönelik sempatinin arttığı ve Fidan’ın milliyetçi camiada güçlü bir karşılığı olduğu ifade ediliyor.

"MHP RAHATSIZ MI OLUR? HİÇ FARK ETMEZ"

Tartışmaların odağında, geçmişte belediye başkanlığı ve milletvekilliği yapan Savcı Sayan’ın sosyal medya üzerinden yaptığı çıkış yer alıyor.

Sayan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2014 sürecinde olduğu gibi yine halkın kabul etmeyeceği şartları reddedeceğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan tercihini devletten, milletten ve bayraktan yana koyacaktır. Bunun siyasi bedeli ne olur? Cumhur İttifakı içinde kırılmalar mı yaşanır? MHP rahatsız mı olur? Hiç fark etmez. Erdoğan 'Bu ülkeyi böldürmem, teslim etmem' diyerek milletin önüne çıkarsa bugün karşısında duran birçok milliyetçi kesim bile destek verir."

Sayan, vatanın bütünlüğü söz konusu olduğunda İYİ Parti, Büyük Birlik ve Zafer Partisi tabanlarından, hatta Mansur Yavaş gibi isimlerden bile destek gelebileceğini belirterek Erdoğan’ın bu yolla yüzde 60’ın üzerinde bir oyla seçim kazanabileceğini öne sürdü.

AKP kulislerinde de Savcı Sayan’ın çizdiği bu milliyetçi çerçeveye yakın görüşlerin ağırlık kazandığı ve partinin rotasının seçmen hassasiyetleri doğrultusunda bu yöne kaydığı belirtiliyor.

Sayan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki ifadelerinin tamamı şu şekilde: