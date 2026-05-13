Motorinin ardından benzine de zam geliyor: Yeni fiyatlar belli oldu
Motorinin ardından benzine de zam geliyor. Bu gece yarısından itibaren litreye 1 TL 7 kuruş zam tabelalara yansıyacak.
Motorin zammından sonra, benzin fiyatları için de zam kapıda. Bu gece yarısı itibarıyla benzin fiyatlarına 1 TL 7kuruş oranında zam yansıyacak.
Ateşkes sürecinin aksaması ve her gün değişen dinamikleri ile Hürmüz Boğazı'nda yaşananlar, bu hafta başı petrol fiyatlarında sert bir yükselişe yol açmıştı. 11 Mayıs günü brent petrolün fiyatı 104 dolardan 107 dolara çıkmıştı. Dün akşam saatlerinde 111 dolara kadar çıkan petrol, an itibarıyla 109 dolar seviyesinde.
13 MAYIS 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|63,88 TL
|Motorin
|67,39 TL
|LPG
|33,89 TL
13 MAYIS 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|63,72 TL
|Motorin
|67,23 TL
|LPG
|33,29 TL
13 MAYIS 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|64,83 TL
|Motorin
|68,49 TL
|LPG
|33,87 TL
13 MAYIS 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|65,11 TL
|Motorin
|68,77 TL
|LPG
|33,69 TL
ZAMSONRASI TAHMİNİ BENZİN FİYATLARI
Bu gece yarısı benzine gelen zam sonrası tabelaya yansıyacak tahmini fiyatlar şu şekilde:
|Şehir
|Mevcut fiyat
|Tahmini yeni fiyat
|İstanbul Avrupa
|63,88 TL
|65,58 TL
|İstanbul Anadolu
|63,72 TL
|65,42 TL
|Ankara
|64,83 TL
|66,53 TL
|İzmir
|65,11 TL
|66,81 TL
13 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.867,63 TL
Gram altın satış: 6.868,57 TL
13 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 126,58 TL
Gram gümüş satış: 126,68 TL
13 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,4017 TL
Dolar satış: 45,4195 TL
Euro alış: 53,3094 TL
Euro satış: 53,3475 TL
Sterlin alış: 61,4933 TL
Sterlin satış: 61,5355 TL
13 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ
13 Mayıs 2026 BIST 100 verileri