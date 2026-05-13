Motorin zammından sonra, benzin fiyatları için de zam kapıda. Bu gece yarısı itibarıyla benzin fiyatlarına 1 TL 7kuruş oranında zam yansıyacak.

Ateşkes sürecinin aksaması ve her gün değişen dinamikleri ile Hürmüz Boğazı'nda yaşananlar, bu hafta başı petrol fiyatlarında sert bir yükselişe yol açmıştı. 11 Mayıs günü brent petrolün fiyatı 104 dolardan 107 dolara çıkmıştı. Dün akşam saatlerinde 111 dolara kadar çıkan petrol, an itibarıyla 109 dolar seviyesinde.

13 MAYIS 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı Benzin 63,88 TL Motorin 67,39 TL LPG 33,89 TL

13 MAYIS 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı Benzin 63,72 TL Motorin 67,23 TL LPG 33,29 TL

13 MAYIS 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı Benzin 64,83 TL Motorin 68,49 TL LPG 33,87 TL

13 MAYIS 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı Benzin 65,11 TL Motorin 68,77 TL LPG 33,69 TL

ZAMSONRASI TAHMİNİ BENZİN FİYATLARI

Bu gece yarısı benzine gelen zam sonrası tabelaya yansıyacak tahmini fiyatlar şu şekilde:

Şehir Mevcut fiyat Tahmini yeni fiyat İstanbul Avrupa 63,88 TL 65,58 TL İstanbul Anadolu 63,72 TL 65,42 TL Ankara 64,83 TL 66,53 TL İzmir 65,11 TL 66,81 TL

13 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.867,63 TL

Gram altın satış: 6.868,57 TL

13 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 126,58 TL

Gram gümüş satış: 126,68 TL

13 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,4017 TL

Dolar satış: 45,4195 TL

Euro alış: 53,3094 TL

Euro satış: 53,3475 TL

Sterlin alış: 61,4933 TL

Sterlin satış: 61,5355 TL

