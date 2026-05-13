Borsada tarihi iniş çıkış: Rekor da çöküş de peş peşe yaşandı
Pazartesi 15 bin 117 puanla tüm zamanların rekorunu kıran BIST 100, salı günü yüzde 2,34 düşüşle 353 puan yitirerek 14 bin 779 puana geriledi. Endeks bugün yüzde 0,45 yükselişle 14 bin 846 puandan açıldı.
Borsa İstanbul, rekor yükselişlerle başladığı haftaya rekor düşüşlerle devam etti. 11 Mayıs Pazartesi günü 15 bin 117,49 puana tüm zamanların en yüksek seviyesini Gören Bist 100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününü rekor düşüşle bitirdi.
Endeks dünkü kapanışını yüzde 2,34 düşüşle tamı tamına 353,61 puan kaybederek 15 bin puanın altında, 14 bin 779,93 puandan yaptı. Bist 100'ün düşüşü, S&P ve Nasdaq'ta yaşanan senaryoları tekrarladı.
13 Mayıs sabahı ise açılış yüzde 0,45 yükselişle 66,81 puan kazanılarak 14 bin 846,74 puandna yapıldı.
13 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ
|Gösterge
|Değer
|BIST 100 (son)
|14.846,74
|Değişim
|%0,45 (+66,81)
|Önceki kapanış
|14.779,93
|İşlem hacmi
|18,96 milyar TL
|Saat
|09:56
13 MAYIS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|BIGEN
|32,62
|+9,98
|OZATD
|799,00
|+9,98
|ZERGY
|23,00
|+4,55
|ALKLC
|382,50
|+4,22
|SARKY
|29,36
|+3,75
13 MAYIS 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|DOFRB
|142,00
|-4,70
|YBTAS
|17,21
|-4,39
|TRILC
|3,40
|-4,23
|RGYAS
|173,00
|-3,84
|ADEL
|38,18
|-3,83
13 MAYIS 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|OZATD
|799,00
|168,33 milyon
|SASA
|3,24
|100,69 milyon
|PEKGY
|18,72
|93,47 milyon
|AKBNK
|73,50
|64,04 milyon
|THYAO
|307,75
|60,62 milyon
13 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.867,63 TL
Gram altın satış: 6.868,57 TL
13 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 126,58 TL
Gram gümüş satış: 126,68 TL
13 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,4017 TL
Dolar satış: 45,4195 TL
Euro alış: 53,3094 TL
Euro satış: 53,3475 TL
Sterlin alış: 61,4933 TL
Sterlin satış: 61,5355 TL
13 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,88 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 67,39 TL/LT
LPG (otogaz): 33,89 TL/LT