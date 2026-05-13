Borsa İstanbul, rekor yükselişlerle başladığı haftaya rekor düşüşlerle devam etti. 11 Mayıs Pazartesi günü 15 bin 117,49 puana tüm zamanların en yüksek seviyesini Gören Bist 100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününü rekor düşüşle bitirdi.

Endeks dünkü kapanışını yüzde 2,34 düşüşle tamı tamına 353,61 puan kaybederek 15 bin puanın altında, 14 bin 779,93 puandan yaptı. Bist 100'ün düşüşü, S&P ve Nasdaq'ta yaşanan senaryoları tekrarladı.

13 Mayıs sabahı ise açılış yüzde 0,45 yükselişle 66,81 puan kazanılarak 14 bin 846,74 puandna yapıldı.

13 MAYIS 2026 BORSA İSTANBUL KISA ÖZET

13 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ

Gösterge Değer BIST 100 (son) 14.846,74 Değişim %0,45 (+66,81) Önceki kapanış 14.779,93 İşlem hacmi 18,96 milyar TL Saat 09:56

13 MAYIS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Hisse Son (TL) Günlük % BIGEN 32,62 +9,98 OZATD 799,00 +9,98 ZERGY 23,00 +4,55 ALKLC 382,50 +4,22 SARKY 29,36 +3,75

13 MAYIS 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Hisse Son (TL) Günlük % DOFRB 142,00 -4,70 YBTAS 17,21 -4,39 TRILC 3,40 -4,23 RGYAS 173,00 -3,84 ADEL 38,18 -3,83

13 MAYIS 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Hisse Son (TL) Hacim (TL) OZATD 799,00 168,33 milyon SASA 3,24 100,69 milyon PEKGY 18,72 93,47 milyon AKBNK 73,50 64,04 milyon THYAO 307,75 60,62 milyon

13 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.867,63 TL

Gram altın satış: 6.868,57 TL

13 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 126,58 TL

Gram gümüş satış: 126,68 TL

13 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,4017 TL

Dolar satış: 45,4195 TL

Euro alış: 53,3094 TL

Euro satış: 53,3475 TL

Sterlin alış: 61,4933 TL

Sterlin satış: 61,5355 TL

13 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,88 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 67,39 TL/LT

LPG (otogaz): 33,89 TL/LT

13 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI