Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Bitcoin direncini korurken Ethereum çırpınıyor

Bitcoin direncini korurken Ethereum çırpınıyor

Dün akşam 79 bin 933 dolara gerileyen Bitcoin, 80 bin dolar sınırını yeniden aşarak 81 bin 049 dolar seviyesine toplandı. Ethereum ise 2 bin 300 dolar sınırını korumak için mücadele ediyor; an itibarıyla 2 bin 302 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin direncini korurken Ethereum çırpınıyor

Dün öğleden sonra düşüş trendine geçen Bitcoin, akşam saatlerinde 79 bin 933 dolara kadar gerilemişti. Son saatlerini yükselme çabası içerisinde geçiren coin, 80 bin dolar sınırını tekrar aştı. An itibarıyla Bitcoin 81 bin 049,87 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Son 24 saatte 2 bin 258 dolara kadar gerileyen Ethereum ise 2 bin 300 dolar sınırını korumak için savaş veriyor.

13 MAYIS 2026 KRİPTO KISA ÖZET

  • Bitcoin (BTC): $81.049,87 (%-0,13)
  • Ethereum (ETH): $2.302,26 (%-0,23)
  • Toplam piyasa değeri: 2,7 trilyon $
  • 24s toplam hacim: $87,77B milyar $
  • Saat: 09:36

13 MAYIS 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM FİYATLARI

Varlık Fiyat 24s değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) $81.049,87 %-0,13 $79.832,10 $81.248,56 31,8 milyar $
Ethereum (ETH) $2.302,26 %-0,23 $2.256,42 $2.307,10 15,44 milyar $

13 MAYIS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR

Coin Fiyat 24s %
Injective (INJ) 5,30 $ +%12,32
Celestia (TIA) 0,4890 $ +%7,19
Stable (STABLE) 0,03866 $ +%6,76
NEAR Protocol (NEAR) 1,64 $ +%6,15
Stacks (STX) 0,2808 $ +%5,26

13 MAYIS 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR

Coin Fiyat 24s %
Humanity (H) 0,2402 $ -%17,22
Venice Token (VVV) 15,18 $ -%14,61
Terra Classic (LUNC) 0,00008997 $ -%11,03
Toncoin (TON) 2,26 $ -%7,29
Pudgy Penguins (PENGU) 0,009443 $ -%6,74
13 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.867,63 TL

Gram altın satış: 6.868,57 TL

Hürmüz'de savaş, Fed'de kriz: Altın fiyatları enflasyona yenik düşecek mi?Hürmüz'de savaş, Fed'de kriz: Altın fiyatları enflasyona yenik düşecek mi?
13 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 126,58 TL

Gram gümüş satış: 126,68 TL

Gümüş direnişte, altın çekilişte: Değerli metaller piyasası ayrıştıGümüş direnişte, altın çekilişte: Değerli metaller piyasası ayrıştı
13 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,4017 TL

Dolar satış: 45,4195 TL

Euro alış: 53,3094 TL

Euro satış: 53,3475 TL

Sterlin alış: 61,4933 TL

Sterlin satış: 61,5355 TL

Dolar yükseldi, euro tutundu, sterlin dengelendi: Bu sabah dövizde üç farklı tablo yaşanıyorDolar yükseldi, euro tutundu, sterlin dengelendi: Bu sabah dövizde üç farklı tablo yaşanıyor
13 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,88 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 67,39 TL/LT

LPG (otogaz): 33,89 TL/LT

Motorinin ardından benzine de zam geliyor: Yeni fiyatlar belli olduMotorinin ardından benzine de zam geliyor: Yeni fiyatlar belli oldu
13 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ

13 Mayıs 2026 BIST 100 güncel verileri

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Kripto Kripto Para Bitcoin Ethereum Piyasalar
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro