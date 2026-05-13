Bitcoin direncini korurken Ethereum çırpınıyor
Dün akşam 79 bin 933 dolara gerileyen Bitcoin, 80 bin dolar sınırını yeniden aşarak 81 bin 049 dolar seviyesine toplandı. Ethereum ise 2 bin 300 dolar sınırını korumak için mücadele ediyor; an itibarıyla 2 bin 302 dolardan işlem görüyor.
Dün öğleden sonra düşüş trendine geçen Bitcoin, akşam saatlerinde 79 bin 933 dolara kadar gerilemişti. Son saatlerini yükselme çabası içerisinde geçiren coin, 80 bin dolar sınırını tekrar aştı. An itibarıyla Bitcoin 81 bin 049,87 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Son 24 saatte 2 bin 258 dolara kadar gerileyen Ethereum ise 2 bin 300 dolar sınırını korumak için savaş veriyor.
13 MAYIS 2026 KRİPTO KISA ÖZET
- Bitcoin (BTC): $81.049,87 (%-0,13)
- Ethereum (ETH): $2.302,26 (%-0,23)
- Toplam piyasa değeri: 2,7 trilyon $
- 24s toplam hacim: $87,77B milyar $
- Saat: 09:36
13 MAYIS 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM FİYATLARI
|Varlık
|Fiyat
|24s değişim
|24s düşük
|24s yüksek
|24s hacim
|Bitcoin (BTC)
|$81.049,87
|%-0,13
|$79.832,10
|$81.248,56
|31,8 milyar $
|Ethereum (ETH)
|$2.302,26
|%-0,23
|$2.256,42
|$2.307,10
|15,44 milyar $
13 MAYIS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR
|Coin
|Fiyat
|24s %
|Injective (INJ)
|5,30 $
|+%12,32
|Celestia (TIA)
|0,4890 $
|+%7,19
|Stable (STABLE)
|0,03866 $
|+%6,76
|NEAR Protocol (NEAR)
|1,64 $
|+%6,15
|Stacks (STX)
|0,2808 $
|+%5,26
13 MAYIS 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR
|Coin
|Fiyat
|24s %
|Humanity (H)
|0,2402 $
|-%17,22
|Venice Token (VVV)
|15,18 $
|-%14,61
|Terra Classic (LUNC)
|0,00008997 $
|-%11,03
|Toncoin (TON)
|2,26 $
|-%7,29
|Pudgy Penguins (PENGU)
|0,009443 $
|-%6,74
13 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.867,63 TL
Gram altın satış: 6.868,57 TL
13 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 126,58 TL
Gram gümüş satış: 126,68 TL
13 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,4017 TL
Dolar satış: 45,4195 TL
Euro alış: 53,3094 TL
Euro satış: 53,3475 TL
Sterlin alış: 61,4933 TL
Sterlin satış: 61,5355 TL
13 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,88 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 67,39 TL/LT
LPG (otogaz): 33,89 TL/LT
13 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ
13 Mayıs 2026 BIST 100 güncel verileri