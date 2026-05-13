Gaziantep'ten sonra Samsun! Manifest grubu yine hedef alındı

Kısa sürede Türkiye'nin sevilen müzik grupları arasına giren Manifest, şarkılarıyla kalpleri fethetmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl Küçükçiftlik Park'ta verdikleri konserde sergiledikleri dans gösterisi nedeniyle hedef alınan Manifest grubu üyeleri hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Giydikleri kıyafetler ve yaptıkları danslar nedeniyle "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçları isnat edilen sanatçılar hakkında 3 ay 22 gün hapis cezası verilmiş, hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.

GAZİANTEP'TE COŞKULU KALABALIK KARŞILADI

Sık sık hedef alınan Manifest grubu için Gaziantep konseri öncesi yaklaşık 60 sivil toplum kuruluşunun bulunduğu bir kitle protesto düzenlemişti.

Türk bayraklarıyla ve mehter marşları eşliğinde şehirde araç konvoyu düzenleyen protestocular konserin iptal olmasını talep etmişti. Tüm tepkilere rağmen sevenleri Manifest grubuna sahip çıkmış ve kentte coşkulu bir konser gerçekleşmişti.

BİR KEZ DAHA HEDEF ALINDI

Gaziantep konserinin ardından Samsun'da sahne alacak Manifest bir kez daha hedef tahtasına oturtuldu. Samsun Büyük Aile Platformu, 20 Mayıs’ta planlanan konserin “toplumsal hassasiyetler” gerekçesiyle iptal edilmesi için girişim başlattığını açıkladı.