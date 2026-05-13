İhracat verileri belli oldu: İlk çeyrekte yükseliş!

Ticaret Bakanlığı’nın paylaştığı son verilere göre, 2026 yılının Nisan ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 oranında bir tırmanışla 25 milyar 403 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Bakanlık, bu rakamın tarihin en yüksek Nisan ayı verisi olduğunu vurgularken, yıllıklandırılmış ihracatın da 275 milyar 844 milyon dolara çıkarak zirve yaptığını duyurdu.

Ancak verilerin geneline bakıldığında tablonun o kadar da parlak olmadığı görülüyor. 2026 yılının Ocak-Nisan dönemini kapsayan ilk dört ayda toplam ihracat 88 milyar 630 milyon dolar olarak gerçekleşti. Nisan ayındaki yüzde 22,3’lük devasa artışa rağmen, dört aylık toplamdaki artış hızının yüzde 3,0 seviyesinde kalması, ihracattaki büyümenin sürdürülebilirliği ve halkın alım gücüne etkisi konusunda soru işaretleri yaratıyor.

İSTANBUL İLK SIRADA!

Yılın ilk dört ayında Türkiye genelindeki 49 ilde ihracat artışı kaydedilirken, 18 şehrin 1 milyar dolarlık ihracat eşiğini aşmayı başardığı bildirildi. Sadece Nisan ayı verilerine bakıldığında ise 60 ilde ihracat artışı yaşandığı, 6 ilin ise tek başına 1 milyar doların üzerinde satış gerçekleştirdiği görülüyor.

İhracatın lokomotifi olan illerde Nisan ayı performansı şu şekilde gerçekleşti:

İstanbul: 5 milyar 179 milyon dolarla (yüzde 24,6 artış) ilk sırada.

Kocaeli: 3 milyar 512 milyon dolarla (yüzde 16,3 artış) ikinci sırada.

İzmir: 2 milyar 40 millyon dolarla (yüzde 8,7 artış) üçüncü sırada.

Bursa: 1 milyar 912 milyon dolarla (yüzde 26,3 artış) dördüncü sırada.

Ankara: 1 milyar 269 milyon dolarla (yüzde 43,2 artış) beşinci sırada.

MERSİN YÜKSELDİ HATAY GERİLEDİ

Bu beş kenti Tekirdağ, Mersin, Gaziantep, Sakarya ve Manisa takip etti. Dikkat çeken bir diğer veri ise Mersin'in 256 milyon dolarlık artışla en çok artış sağlayan beşinci il olmasıyken, Hatay'ın yüzde 11,3'lük bir düşüşle ihracatta kan kaybetmeye devam etmesi oldu.

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifinde pazar ve ürün çeşitlendirmesine dönük politika ve stratejilerimiz ile ihracatı artırmak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Diğer taraftan ihracatın ülkemiz sathına güçlü bir şekilde yayılmasını amaçlamaktayız. Yerelde sağlanan üretim ve istihdam artışı neticesinde daha müreffeh bir Türkiye hedeflemekteyiz." ifadelerine yer verildi.