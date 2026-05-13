Beşiktaşlı yönetici tutuklandı: Serdal Adalı'ya yakındı

Beşiktaş Kulübü'nün yönetim kurulu üyesi Turgut Koç tutuklandı.

Beşiktaş Kulübü'nün yönetim kurulu üyesi Turgut Koç'un tutuklandığı belirtildi.
Kartalhaber'deki habere göre başkan Serdal Adalı ve genel sekreter Uğur Fora'ya yakınlığı ile bilinen Koç'un önce gözaltına alındığı, sonra da tutuklandığı bildirildi.

UYUŞTURUCU VE FUHUŞ SORUŞTURMASI

Koç’un, uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Turgut Koç’un, “fuhuşa aracılık etme” suçlamasıyla tutuklamaya sevk edildiği belirtildi.
Mahkemeye çıkarılan Koç’un tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edildi.
Konuyla ilgili siyah beyazlı kulüpten henüz resmi bir açıklama gelmedi.

