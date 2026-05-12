Beşiktaş ve Konyaspor'a ceza geldi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu cezaları açıklandı.

Süper Lig'den Beşiktaş ve Konyaspor'a para cezası verildi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan maçta taraftarının neden olduğu saha olayları sebebiyle iki takıma da 220'şer bin lira para cezası uyguladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklaması şu şekilde:

BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 05.05.2026 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



2-TÜMOSAN KONYASPOR Kulübünün, 05.05.2026 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TÜMOSAN KONYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.