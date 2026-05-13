Çakar kullanan yandaş yazarın kızı yalnız değil! Bakan açıkladı: Çoğu kaçak

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Akşam Gazetesi yazarı Emin Pazarcı, kızı Begüm Ece Pazarcı’nın İstanbul’da çakarlı bir araçtan yaptığı paylaşımların sosyal medyanın gündeminde. Tepki çeken görüntülerin ardından avukata para ve trafikten men cezası geldi.

Öte yandan avukatın babası Emin Pazarcı da sosyal medya hesabından konu hakkında yaptığı paylaşımlar nedeniyle çalıştığı Akşam Gazetesi’nde 3 ay süreyle zorunlu izne çıkarıldı.

ÇAKARLI AVUKAT YALNIZ DEĞİL!

Yaşanan olaylar sosyal medyada konuşulmaya devam ederken Şamil Tayyar, İçişleri Bakanı ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Trafikteki çakar ve koruma konusunda açıklamalarda bulunan Bakan Çiftçi, "Yakın’, ‘özel’ ve ‘çağrılı’ olmak üzere toplam 6 bin 800 civarında koruma kararı" olduğunu söyledi.

Bu kararların tek tek gözden geçirileceğini söyleyen bakan, trafikteki çakarların da önemli kısmının kaçak olduğunu söyledi: Koruma kararı çakar izni anlamına gelmiyor, trafikteki çakarların önemli kısmının kaçak kullanım olduğunu değerlendiriyoruz.

Şamil Tayyar'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde oldu:

"İçişleri Bakanımız'la konuştum.

Son günlerin popüler tartışma konuları ‘çakar’ ve ‘koruma’ üzerine.

Bakan bey, tarz olarak gösterişsiz ama çözüm odaklı çalışan, gayretli, samimi biri.

Tartışmaları yakından izlediğini ve sorunu çözeceklerini söyledi.

Öncelikle koruma kararlarıyla ilgili ekibi toplamış, rakamları masaya yatırmışlar.

‘Yakın’, ‘özel’ ve ‘çağrılı’ olmak üzere toplam 6 bin 800 civarında koruma kararı var.

Şöyle dedi;

“Bu kararları şimdi tek tek gözden geçireceğiz, zamanla tehditin ortadan kalktığını düşündüğümüz isimlerle ilgili koruma kararlarını iptal etmeyi düşünüyoruz.”

Evet, liste sadeleştirilecek.

Ya çakarlar?

Bakan bey, şöyle devam etti:

“Koruma kararı çakar izni anlamına gelmiyor, trafikteki çakarların önemli kısmının kaçak kullanım olduğunu değerlendiriyoruz.”

Kaçak kullanım fazlaysa iptal kararı yeterli olmayacak haliyle.

Bakanımız, kaçak kullanımı tespit için belirli aralıklarla Türkiye’nin her yerinde çakarlı araçları trafikte durdurarak tespit yapmayı planladıklarını anlattı.

Bir nevi çakar avına çıkacaklar.

Rencide olmamaları için izinsiz çakar kullanan üst düzey kamu görevlilerinin de valilikler aracılığıyla uyarılacağını söyledi.

Bakanımızı bir yurttaş olarak tebrik ederiz, duyarlılıkları için.

İnşallah, bu tartışmayı sonlandırırız, ayrıca israfı önlemiş oluruz."