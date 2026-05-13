Yeni doğum izni için son başvuru tarihini açıkladı: Kimler nasıl yararlanacak?

Türkiye’de 1 Mayıs itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenleme ile doğum izni süresi 16 haftadan 24 haftaya yükseltildi. Ek doğum izni ve analık ödeneğine dair yapılan bu köklü değişiklikler, halihazırda doğum yapmış ya da raporu süren binlerce anne tarafından yakından takip edilirken merak edilenlere yanıt geldi.

YENİ DOĞUM İZNİ İÇİN SON BAŞVURU TARİHİNİ AÇIKLADI

Hürriyet yazarı Noyan Doğan'ın aktardığına göre, yeni düzenleme kapsamında, 16 haftalık standart izin süresini tamamlamış ancak henüz 24 haftalık süreyi doldurmamış olan anneler için 8 haftalık ek izin hakkı tanındı. Bu ilave süreden yararlanmak isteyen kamu çalışanlarının (memurların) en geç 15 Mayıs Cuma gününe kadar iş yerlerine dilekçe ile başvurmaları gerekiyor.

Sözleşmeli personel için ise bu süre 22 Mayıs tarihine kadar uzatıldı. Süt izni kullanan, ücretsiz izinde olan veya yarım zamanlı çalışan personelin de bu haktan yararlanabileceği belirtildi.

Başvurunun ardından kullandırılacak 8 haftalık kesintisiz süreden, daha önce kullanılan hiçbir izin düşülmeyecek. Ayrıca, işçi statüsünde çalışan babaların izin süresi de 10 güne çıkarılarak memurlarla aradaki eşitsizlik giderildi.

KİMLER NASIL YARARLANACAK?

Düzenleme sadece biyolojik ebeveynleri değil, koruyucu aileleri de kapsıyor. İlk kez getirilen bu hakla birlikte; koruyucu aile olan devlet memuru, işçi ve TSK mensuplarına 10 günlük izin imkânı sağlandı. Analık ödeneği tarafında ise rakamlar güncellendi.

2026 yılı için günlük geçici iş göremezlik ödeneği 734 TL olarak belirlenirken, yeni 24 haftalık izin sistemine göre annelere toplamda 123 bin 312 TL ödeme yapılacak.

Ödeme süreçlerinde "otomatik uzatma" ve "başvuru" ayrımı ise şu şekilde işleyecek:

1 Mayıs 2026 itibarıyla raporu devam eden annelerin 8 haftalık ödeme süresi herhangi bir başvuruya gerek kalmadan otomatik olarak uzatılacak.

16 Ekim 2025’ten sonra doğum yapan ve raporu 1 Mayıs 2026'dan önce biten annelerin ise işverenlerine başvurması şart. Bu bildirim üzerine SGK tarafından 8 haftalık ek ödeme gerçekleştirilecek.

Yararlanmak için temel şart ise doğumdan önceki son bir yıl içinde en az 90 gün sigorta priminin yatırılmış olmasıdır.