Çakarlı aracın faturası ağır oldu! Yandaş gazeteci zorunlu izne çıkarıldı

İktidara yakınlığıyla bilinen Akşam Gazetesi yazarı Emin Pazarcı, kızı Begüm Ece Pazarcı’nın İstanbul’da çakarlı bir araçtan yaptığı paylaşımların sosyal medyada tepki çekmesinin ardından açıklamada bulundu. Pazarcı, eleştirilere sert bir dille karşılık vererek "Ulan it kopuk takımı... Çakarlı araç mı arıyorsunuz? Kızımda değil bende var. Ama bir kere bile kullanmadım. Tersini ispat eden çıkarsa, alnını karışlarım!" şeklinde konuştu.

Tartışma yaratan görüntülerde yer alan araçla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü de inceleme başlattı. Yapılan açıklamada, söz konusu aracın herhangi bir koruma kararı ya da geçiş üstünlüğü bulunmadığı belirtilerek, “173.392 TL idari para cezası uygulanmış, aracın 30 gün süreyle trafikten men edilmesine ve sürücü belgesinin 30 gün süreyle geri alınmasına yönelik cezai işlemler başlatılmıştır” denildi.

Begüm Ece Pazarcı’nın, çakarlı araçla Galatasaray maçına gittiği anları sosyal medyada paylaşması kısa sürede gündem olurken, gelen tepkiler üzerine söz konusu içerik kaldırıldı. Ancak görüntüler çok sayıda kullanıcı tarafından tartışılmaya devam etti.

ZORUNLU İZNE ÇIKARILDI

Olayın ardından AKP’li Şamil Tayyar da sosyal medya platformu X üzerinden konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. Tayyar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Evladın sorumsuzca bir hareketi, babayı da arkadaşı da yaktı.

Avukat Begüm Ece Pazarcı’nın arkadaşının çakarlı lüks aracındaki video paylaşımı sonrasında aracın sahibi 173 bin 392 lira ceza yedi, araç trafikten 1 ay süreyle men edildi.

Sosyal medyaki tepkilere öfkelenen Baba Emin Pazarcı, kontrolsüz ve asla kabul edilemeyecek küfürlü paylaşımları sonrası çalıştığı Akşam Gazetesi’nde 3 ay süreyle zorunlu izne çıkarıldı.

Kendisiyle konuştuğumda kızına da sorumsuz davranışı nedeniyle çok ağır konuştuğunu anlatmıştı.

Nitekim sosyal medyadaki paylaşımında bu yanlışı kabullenmediğini ifade etmişti.

Maalesef, arada evlat olunca imtihan da ağır oluyor.

Dostane tavsiyem;

Yaşananları unutması, o paylaşımları silmesi, okuyuculardan özür dilemesi ve sakinleşince yeni bir başlangıç yapmasıdır.

Geçmiş olsun."