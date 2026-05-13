İran'a bir darbe de o ülkeden geldi! Körfez'de tansiyonu yükselten iddia

Ortadoğu’da gerilimi tırmandıracak dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. İngiliz haber ajansı Reuters’ın aktardığına göre, Suudi Arabistan’ın İran’a yönelik kamuoyundan gizlenen hava operasyonları düzenlediği öne sürüldü.

Habere göre Reuters’a konuşan iki Batılı yetkili ile iki İranlı kaynak, saldırıların mart ayının son günlerinde gerçekleştirildiğini belirtti. Operasyonların, İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına karşılık olarak Körfez ülkelerini hedef alan füze ve insansız hava aracı saldırılarına yanıt niteliğinde olduğu iddia edildi.

Kaynaklar, Suudi Hava Kuvvetleri’nin hangi noktaları hedef aldığına ilişkin ayrıntı paylaşmazken saldırıların sınırlı kapsamda tutulduğu ifade edildi.

BAE İDDİASININ ARDINDAN YENİ GELİŞME

Suudi Arabistan’a ilişkin iddialar, kısa süre önce Birleşik Arap Emirlikleri hakkında ortaya atılan benzer haberlerin ardından gündeme geldi. Wall Street Journal, BAE’nin de İran’a yönelik gizli askeri operasyonlar gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

İddialara göre iki Körfez ülkesi, İran konusunda farklı yöntemler izliyor. BAE’nin daha sert ve doğrudan askeri baskıyı tercih ettiği belirtilirken Suudi Arabistan’ın ise çatışmanın bölgesel savaşa dönüşmesini engellemeye çalıştığı ifade edildi.

DİPLOMASİ KANALI AÇIK TUTULDU

Haberde, Riyad yönetiminin saldırıların ardından İran tarafını bilgilendirdiği ve iki ülke arasında yoğun diplomatik görüşmelerin başladığı da öne sürüldü.

Kaynaklara göre Suudi Arabistan, İran’ın Riyad Büyükelçisi aracılığıyla Tahran ile temaslarını sürdürdü. Tarafların karşılıklı yeni misillemelerin önüne geçmek amacıyla tansiyonu düşürme konusunda görüş birliğine vardığı aktarıldı.

Öte yandan Reuters’ın derlediği verilere göre Suudi Arabistan’a yönelik füze ve İHA saldırılarında da dikkat çekici bir düşüş yaşandı. Suudi Savunma Bakanlığı açıklamalarına göre 25-31 Mart haftasında 105’ten fazla saldırı kaydedilirken, 1-6 Nisan döneminde bu sayı 25’in biraz üzerine geriledi.