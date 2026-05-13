33 yaşında 'Paşa' makamı! MSB'deki atama Meclis'i karıştırdı

Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, 33 yaşındaki Zikrullah Erdoğan'ın Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne atanmasını TBMM gündemine taşıdı. Özdağ, Rize Güneysulu olan Erdoğan'ın atanmasıyla ilgili Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e soru önergesi verdi. Özdağ, Bakan Güler'e "Kurumlara yönetici mi bulunuyor, yöneticilere kurum mu?" sorusunu yöneltti. Özdağ önergesinde, Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün kamu kaynakları bakımından son derece teknik ve kritik bir görev üstlendiğine dikkat çekti.

YAZILIDA 47'NCİ, MÜLAKAT PUANIYLA 1'İNCİ SIRADA

Soru önergesinde ve atamaya dair paylaşılan bilgilerde Zikrullah Erdoğan'ın sınav geçmişine de yer verildi. Erdoğan, 2017 yılındaki Kaymakam Adaylığı sınavında yazılıdan 81,61 puan aldı. Yazılıya giren 57 kişi arasından 47'nci oldu. Ancak Erdoğan, girdiği mülakatta 99,33 puan aldı ve sözlü sınavdaki bu puanıyla nihai başarı sıralamasında 1. sıraya yükseldi.

"HANGİ TECRÜBESİNE DAYANILARAK BU GÖREVE ATANDI?"

Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, soru önergesinde atamaya dair mesleki yeterlilik konusunun altını çizdi. Özdağ, atamayla ilgili eleştirilerini ve sorularını önergedeki şu ifadelerle dile getirdi:

"Denetim ve hesap alanında tecrübesi bulunan bir bürokratın yerine, mesleki kıdemi sınırlı bir ismin atanması soru işaretleri oluşturmuştur. Soyadı Erdoğan olan Rize Güneysu doğumlu bir kişi savunma tedariki, mali denetim ve kamu ihale süreçleri konusunda hangi tecrübesine dayanılarak bu göreve atandı"

56 YAŞ VE YAŞ KARARI GEREKTİREN MAKAMA 33 YAŞINDA GELDİ

MSB Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevi, bürokraside ve Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşisinde "Tümgeneral" statüsünde bulunuyor. TSK teamüllerine göre bir subay, ancak 56 yaşında ve Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararı ile Tümgeneral rütbesine terfi edilebiliyor. Tümgeneral statüsündeki bu makama atanan 33 yaşındaki Zikrullah Erdoğan'ın ise yaşı ve eğitimi gereği aslında üsteğmen rütbesinde olması gerektiği bildirildi.