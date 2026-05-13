MEB verdiğini geri alıyor! Maaş 19 bin gider 28 bin TL

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hayata geçirilen Milli Eğitim Akademisi bünyesine alınan 10 bin öğretmen için hazırlık eğitimleri 13 Nisan’da başladı. Ankara, Aksaray, İstanbul, Antep ve Sivas’ta yürütülen eğitimlere katılan öğretmenler, karşılaştıkları ekonomik tabloyu ve eğitim işleyişindeki koşulları sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

HESAPLARA YATAN 19 BİN İSTENEN YURT ÜCRETİ 18 BİN TL

Akademiye alınan öğretmenlere 2026 yılı için 32 bin 351 TL maaş verileceği açıklanmıştı. Öğretmenler ise 1 Mayıs’ta hesaplarına nisan ayı maaşı olarak 19 bin TL yatırıldığını bildirdi. Konaklama için ayrılan yurt ücretinin 18 bin TL olduğunu belirten öğretmenler, bu tutara yeme-içme hizmetlerinin dahil edilmediğini ve ödemelerin aynı gün içinde istendiğini vurguladı.

"LİSE ÖĞRENCİSİ GİBİ" MUAMELE VE BRANŞ EKSİKLİĞİ

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan bir öğretmen, akademide kendilerine katkı sağlayan bir proje olmadığını, bulunduğu akademide bazı branşlarda alan öğretmenlerinin bulunmadığını ve alan birleştirilmesi yapıldığını aktardı. Söz konusu öğretmen süreci şu ifadelerle dile getirdi:

“Derslere giren öğretmenler bizi lise öğrencisi gibi giriyor. Yarın sınava gireceğiz, hiç bilmediğim bir dilde sınava hazırlanmaya çalışıyorum. Bu yapılan haksızlık. Bizler öğrencilerine mutlu bir şekilde kavuşmayı heyecanla bekleyen öğretmenler iken mutsuzluk tohumlarını serptiler”

DÖRT GÜNDE DOKUZ SINAV VE AÇIK UÇLU SORU BELİRSİZLİĞİ

Akademide yapılacak sınavların açık uçlu olacağı yönünde karar alınması, değerlendirmelerin sonuçlarına ve hakkaniyetli olup olmayacağına dair öğretmenlerde endişe yarattı. Dört günde dokuz sınava gireceklerini belirten bir başka öğretmen ise durumu şu sözlerle anlattı:

“Rapor mu hazırlayalım, karnımızı mı doyuralım, sosyalleşelim mi? Verdikleri 30 bin TL maaşla zaten ne sosyalliği olacaksa, kiralardan sonra elde bir şey kalmıyor, eksiye bile gidiyoruz. Amaç uygulama tecrübesi edinmekse keşke bir dönem uygulama olsaydı mantıklı derdik. Çoğu ders üniversitedeki derslerin benzeri, aynısı olanlar bile var.”

Yurt bulunmayan kentlerde ev kiralamak zorunda kaldıklarını vurgulayan bir başka öğretmen de maddi açıdan zorlandıklarını belirtti. Öğretmen, “Ankara’da herkes ev tutmak durumunda kaldı eksi 50 bin TL harcadı. Burada sürekli kendini tekrar eden formlar, ödevlerle uğraşıyoruz. Ev kirasını, faturalarını nasıl ödeyeceğimizi düşünürken bir de açık uçlu sınavlarla boğuşuyoruz” dedi.

MAAŞIN 28 BİN 500 LİRASI MEB'E GERİ DÖNÜYOR

Aksaray’daki Milli Eğitim Akademisi’nde belirlenen konaklama ve yemek ücretleri ise harcama kalemlerini daha da netleştirdi. Aksaray Milli Eğitim Akademisi tarafından yapılan açıklamaya göre, günlük ücretler konaklama için 400 TL, kahvaltı için 150 TL, öğlen yemeği için 200 TL, akşam yemeği için ise 200 TL olarak belirlendi.

Buna göre burada kalan bir öğretmenin aylık harcaması tam 28 bin 500 TL'ye ulaşıyor. Öğretmenlerin aylık 32 bin 351 TL’lik maaşlarından ceplerine yalnızca 3 bin 851 TL kalırken; öğretmenler, MEB’den aldıkları maaşı konaklama ve beslenme masrafı olarak doğrudan MEB’e geri ödüyor.