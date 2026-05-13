Zayıflama iğnelerine dikkat! Uzmanından 'yan etki' uyarısı

Tokluk hissini artıran ve iştahı baskılayan zayıflama iğnelerinin popülerliği her geçen gün artıyor. Doktor kontrolünde, diyet ve egzersiz eşliğinde kullanılması gereken iğne sanki bir "mucize" gibi pazarlanıyor.

Esas olarak diyabetin önlenmesi ve tedavisi için kullanılan zayıflama iğneleri eczanelerden ücret karşılığı satın alınıyor. Bu durum da kontrolsüz kullanımı beraberinde getiriyor.

İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Simla Dilara Sezgin, iğne satışlarında yüksek artışlar olduğuna dikkat çekti. Sezgin, ilacın yan etkilerine dikkat çekerek, doktor kontrolünde kullanılması gerektiğini ifade etti.

Cumhuriyet'e konuşan Sezgin, özellikle pankreatit gibi akut yan etkilerin takip edilmesi gerektiğini belirtti. Tiroit kanseri öyküsü bulunan kişilerde bu ilaçların kullanımının risk oluşturabileceğine de dikkat çekti.