Fenerbahçe'ye UEFA şoku: 10 milyon euro ceza geldi

UEFA, finansal sürdürülebilirlik kuralları kapsamında Fenerbahçe’ye 10 milyon euro para cezası verdi. Sarı-Lacivertlilerin harcama limitini aşması bu kararın temel nedeni olarak gösterildi.

MOURINHO VE KEREM CEZASI

Teknik adamın yüksek maliyeti kulübün harcama kalemlerine ciddi yük bindirdi. Kerem Aktürkoğlu: Maaş yapısı ve ödeme planı UEFA tarafından mercek altına alındı.

Transfer sözleşmeleri: Milan Skriniar ve Diego Carlos gibi isimlerin dosyaları da incelendi.

UEFA’NIN YENİ SİSTEMİNDE TAVİZ YOK

Avrupa futbolunun patronu UEFA, kulüplerin gelir-gider dengesini korumak için yeni finansal sürdürülebilirlik kurallarını sıkı şekilde uyguluyor.

Maaş, transfer ve menajerlik giderleri yakından takip ediliyor.

İhlal durumunda para cezası, gelir kesintisi, kadro kısıtlaması veya daha ağır yaptırımlar uygulanabiliyor.

FENERBAHÇE’YE YAPTIRIMIN KAPSAMI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre UEFA'nın yaptırımı şu aşamada ceza para cezası düzeyinde kaldı.

Avrupa kupalarından men veya transfer yasağı gibi daha ağır yaptırımlar gündemde değil.

Ancak UEFA’nın kulübün mali yapısını yakından takip etmeye devam edeceği ifade edildi.

AVRUPA’DA BENZER CEZALAR VERİLDİ

Son dönemde Chelsea, Aston Villa, Barcelona ve Lyon gibi kulüpler de finansal kurallar kapsamında yaptırımlarla karşılaşmıştı.





